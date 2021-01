DayDreamer prende il posto de Il Segreto. Ad un passo dal finale della soap, sembra che Mediaset abbia preso la decisione migliore ascoltando quelle che sono state le richieste di migliaia di fan che da mesi ormai chiedono di vedere Can Yaman e la sua serie nel pomeriggio al posto de Il Segreto. La soap spagnola che ha cambiato la nostra televisione raccogliendo per anni ottimi ascolti al pomeriggio, nel preserale e anche in prime time, è andata via via peggiorando facendo scappare i fan man a mano che i personaggi storici sono andati via, e adesso?

Ad un passo dal finale sicuramente non ci si può fermare e così Mediaset ha deciso di far slittare un po’ il finale confermando la messa in onda alla domenica pomeriggio e annullando quella in settimana. A partire dal 25 gennaio prossimo, infatti, al pomeriggio, subito dopo Uomini e donne e prima di Pomeriggio5, andrà in onda proprio DayDreamer Le Ali del Sogno riportando così nel quotidiano di Canale5 le avventure di Can e Sanem che abbiamo lasciato in rotta di collisione nel prime time di ieri sera.

Come se non bastasse, salvo cambiamenti, sembra che la serie turca tornerà in onda nella prima serata di Canale5 anche martedì sera per un’altra maxi puntata. In questo modo Mediaset non solo tirerà ancora un po’ per le lunghe quest’ultimo scorcio de Il Segreto ma riuscirà ad usare gli ascolti di DayDreamer per risollevare un po’ le sorti di Pomeriggio 5 che in questo periodo è un po’ in sofferenza come tutti i programmi di Barbara d’Urso. Tutti felici quindi? A dirlo saranno gli ascolti che potranno confermare il successo della serie turca al pomeriggio per la gioia di chi la segue e che adesso potrà godersi l’intensa seconda parte tra incidenti, addii e fidanzamenti.