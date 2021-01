Dal Tramonto all’Alba, film di culto del 1996 sceneggiato da Quentin Tarantino e diretto da Robert Rodriguez, tornerà sugli schermi sotto forma di serie animata. A darne notizia è stato lo stesso Rodriguez, che in un’intervista a SFX Magazine ha discusso l’evoluzione del franchise fino a questo nuovo reboot.

La serie animata di From Dusk Till Dawn seguirà infatti il film originale, i capitoli successivi intitolati From Dusk Till Dawn 2: Texas Bloody Mary (Dal Tramonto all’Alba 2 – Texas, Sangue e Denaro) e From Dusk Till Dawn 3: The Hangman’s Daughter (Dal Tramonto all’Alba 3 – La Figlia del Boia), oltre alla serie live action in tre stagioni From Disk Till Dawn: The Series.

Rodriguez non ha condiviso particolari dettagli sulle scelte creative per la nuova serie animata, soffermandosi piuttosto sugli eventi che nel corso degli anni lo hanno spinto a investire su questo progetto:

Avevo una rete televisiva e dovevo occuparmi della programmazione, quindi Quentin [Tarantino] e io abbiamo ancora i diritti. Allora ho pensato “Oh, wow, vorrei tanto espandere la storia di Santanico Pandemonium e la mitologia dei vampiri aztechi per la mia rete”… era una serie originale per il mio canale televisivo, una rete di programmi d’azione che si chiama El Rey e che è vista come il punto d’arrivo di Dal Tramonto all’Alba, quindi perfettamente calzante. All’inizio è per questo che abbiamo fatto [la serie], andando avanti per tre stagioni. Ora abbiamo deciso di passare ad altro e stiamo sviluppando una serie animata di Dal Tramonto all’Alba.

Il primo capitolo cinematografico di Dal Tramonto all’Alba, frutto di una sceneggiatura concepita da Tarantino ai tempi del college, si basa sulle vicende dei fratelli Seth (George Clooney) e Richard (Quentin Tarantino), in fuga verso il Messico dopo una rapina in una banca del Texas. I due, che hanno con sé un ostaggio e cercano di non dare nell’occhio, entrano poi in un negozio di liquori in cui Richard, in preda al delirio, uccide il commesso e il ranger Earl McGraw. Le forze dell’ordine si mettono così sulle tracce dei due per impedire loro di attraversare il confine.

Mentre Seth tenta di trovare un modo per superare la frontiera, Richard violenta e uccide in un motel la donna presa in ostaggio. Lì alloggia anche Jacob Fuller (Harvey Keitel), un pastore in crisi religiosa in vacanza con i figli adolescenti Scott e Kate. La famiglia, in viaggio in camper, si ritrova così costretta a favorire il passaggio illecito dei due oltre il confine messicano.

In Messico gli uomini sostano al Titty Twister, uno strip club nel deserto. Qui devono incontrare all’alba un certo Carlos, che ha il compito di accompagnarli al santuario di El Rey, un luogo sicuro per i fuggitivi al quale è possibile accedere solo pagando il 30% di tutto ciò che possiedono. I fratelli decidono quindi di costringere la famiglia Fuller a restare con loro fino all’indomani. Tuttavia, lo strip club si rivelerà molto più insidioso di quanto avessero mai potuto immaginare.

La notizia del reboot di Dal Tramonto all’Alba segue di poche ore l’annuncio di Quentin Tarantino di volersi prendere una pausa dal lavoro di regista, o quantomeno di volerne rallentare i ritmi per dedicare più tempo alla famiglia. Penso di essermi convinto che la regia sia un lavoro da giovani, ha rivelato in un’intervista a Popcorn with Peter Travers. Credo sinceramente che il cinema stia cambiando, e io sono uno della vecchia guardia.