Come seguire WandaVision in streaming? La serie Marvel torna su Disney+ ogni settimana con un nuovo episodio: infatti, a differenza di altri servizi on demand come Netflix e Prime Video, la piattaforma della casa di Topolino ha deciso di non rilasciare l’intera stagione in un solo giorno.

Una strategia che permetterà ai fan di guardare un episodio alla volta, lasciando loro il tempo di fare teorie e capire cosa sta succedendo nella mente di Wanda Maximoff. La serie si collega dopo gli eventi di Avengers: Endgame e fungerà da lancio al prossimo film Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness in cui rivedremo proprio la strega scarlatta interpretata da Elizabeth Olsen.

Il debutto di WandaVision in streaming è avvenuto il 15 gennaio, quando Disney+ ha pubblicato i primi due episodi. A partire dal 22 gennaio, l’appuntamento con la serie sarà singolo, vale a dire un episodio a settimana, disponibile ogni venerdì dalle ore 9:00. Per guardare WandaVision basta registrarsi alla piattaforma Disney+ con la propria email che permette di attivare l’account. Successivamente dovete solo scegliere quale abbonamento sottoscrivere: 6,99 € al mese oppure 69,99 € all’anno. È possibile attivare fino a sette profili utenti e un massimo di quattro dispositivi collegati contemporaneamente.

Ecco nel dettaglio la guida e la programmazione dei prossimi episodi di WandaVision:

22 gennaio: terzo episodio

29 gennaio: quarto episodio

5 febbraio: quinto episodio

12 febbraio: sesto episodio

19 febbraio: settimo episodio

26 febbraio: ottavo episodio

5 marzo: nono e ultimo episodio

La serie tv unisce lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione, due esseri con i superpoteri, vivono le loro vite suburbane ideali, nella città di Westview, cercando di nascondere i loro poteri. Mentre tentano di condurre una esistenza “normale”, mantenendo un basso profilo, la coppia sospetta che le cose non siano come sembrano. Stando alle anticipazioni, ogni episodio è un omaggio alle sitcom classiche a partire dagli anni ’50, mentre gli ultimi tre seguiranno lo stile dei lungometraggi Marvel.