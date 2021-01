Il cast e personaggi di Fate The Winx Saga debutta su Netflix con la prima stagione: sei episodi dalla durata di 50-55 minuti circa tutti disponibili il 22 gennaio.

La serie è l’adattamento live action del celebre cartone animato creato da Iginio Straffi, anche ideatore dello show di Netflix insieme a Brian Young.

La trama segue a grandi linee la stessa storyline della versione originale. Bloom è una studentessa della scuola magica di Alfea, un istituto nascosto in un mistico mondo parallelo a quello degli umani, dove si insegnano le arti alle giovani fate. Bloom, però, è una studentessa diversa dalle altre. Cresciuta nel mondo degli esseri umani, possiede un animo gentile e un gran cuore. Dentro di sé, tuttavia, nasconde un potere magico molto forte in grado di distruggere entrambi i mondi. Per gestirlo, la ragazza deve controllare le proprie emozioni, ma la cosa si potrebbe rivelare complicata dovendo anche fare i conti con le quotidiane problematiche legate all’adolescenza.

Nel cast e personaggi di Fate The Winx Saga, Abigail Cowen nel ruolo della protagonista Bloom, una fata potente dalla magia oscura; Danny Griffin interpreta Sky; Hannah van der Westhuysen è la fata Stella; Elisha Applebaum interpreta la fata Musa; Freddie Thorp è Riven; Precious Mustapha è Aisha; Eliot Salt è Terra; Sadie Soverall è Beatrix; Theo Graham interpreta Dane; e Jacob Dudman nei panni di Sam.

Ancor prima del debutto, Fate The Winx Saga è stata sommersa da diverse critiche. La serie è stata infatti accusata di whitewashing per quanto riguarda i personaggi di Musa e Flora. Infatti, nella serie tv la prima è interpretata dall’attrice britannica Elisha Applebaum, ma nella versione animata la fata presenta dei tratti asiatici. Inoltre, Flora è completamente assente nell’adattamento di Netflix, ma nel cartone è di origine latina. Al contrario è stata rimpiazzata dalla fata di nome Terra, che pare presentare ben altri poteri. Un cambiamento che i fan non sanno spiegarsi soprattutto perché le Winx Club presentavano già dei personaggi diversificati.

Altre critiche riguardano il target a cui è indirizzato. Se il cartone era si rivolgeva a un pubblico giovanile, la versione live action invece è più matura e dark. Un cambio di stile che potrebbe piacere a chi cerca qualcosa di diverso, ma anche far storcere il naso ai fan più appassionati delle Winx Club. Staremo a vedere.