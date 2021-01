Can Yaman a C’è Posta Per Te, tra gli ospiti della terza puntata in onda su Canale 5 sabato 23 gennaio 2021.



L’appuntamento con l’edizione numero 24 di C’è Posta Per Te è atteso per domani, sabato 23 gennaio, alle ore 21.25 su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi, che si conferma anche questa volta la regina del sabato sera televisivo.

Maria De Filippi porta in scena nuove storie commoventi nella prima serata di Canale 5; racconta storie comuni di gente comune, protagonista il sabato sera con la propria vita e con il proprio trascorso. Sentimenti reali e profondi tra parenti, amici, nemici o amanti è ciò che mette in luce Maria De Filippi di settimana in settimana con C’è Posta Per Te, un format ormai collaudato che festeggia nel 2021 i suoi 21 anni di attività.



La conduttrice veste i panni di mediatrice e prova a comprendere i motivi di rottura dei protagonisti delle sue storie affinché questi tolgano la famosa busta bianca che li divide.



Nella sua missione, Maria De Filippi è talvolta supportata da alcuni ospiti d’eccezione, personaggi famosi che si mettono a sua disposizione a sostegno di una storia particolarmente importante. I Vip in studio sono dei “regali” che la padrona di casa intende recapitare ai protagonisti delle sue storie.



Nella puntata di sabato 23 gennaio ci saranno Michele Riondino, l’interprete del giovane Montalbano e l’amatissimo attore turco considerato un sex symbol, Can Yaman. Classe 1989, Can Yaman è originario di Istanbul, attore dal 2014. Nel 2018 e nel 2019 ha interpretato il personaggio di Can Divit, nella serie DayDreamer – Le Ali Del Sogno, dove è stato particolarmente apprezzato dal pubblico italiano.

Dopo l’ospitata a C’è Posta Per Te, per Can Yaman potrebbe arrivare quella al Festival di Sanremo 2021. Per ora è solo un’inscrizione ma sembra che Amadeus lo voglia fortemente ospitare al Teatro Ariston, insieme ad Alice Campello