Ci sono nuove voci che dobbiamo prendere in esame oggi 22 gennaio, a proposito dell’aggiornamento con iOS 15. Soprattutto per quanto riguarda la compatibilità coi vari iPhone ad oggi disponibili sul mercato. Dopo aver fatto il punto della situazione su iOS 14 alcuni giorni fa, in relazione alle ultime beta che hanno visto la luce, bisogna dunque concentrarci su quello che potrebbe avvenire nella seconda metà del 2021. Quali sono i modelli a rischio compatibilità? Come spesso avviene in questi casi, quelli più vecchi potrebbero essere lasciati fuori.

Gli iPhone probabilmente esclusi dai discorsi sull’aggiornamento iOS 15

Provando a fare il punto della situazione, l’aggiornamento che verrà svelato a giugno, pare effettivamente che sia in procinto di abbandonare il supporto per alcuni iPhone di Apple lanciati diversi anni fa. Secondo quanto riportato dal sito francese iPhoneSoft, pare che ‌iOS 15‌ non potrà essere installato sui vari iPhone 6s, ‌iPhone‌ 6s Plus o iPhone SE 2016. I nostri lettori più attenti sicuramente hanno notato che, tra i dispositivi appena citati, c’è un elemento in comune. A quanto pare, infatti, tutti sono dotati di chip A9.

Qualora le voci fossero confermate, non si tratterebbe di una situazione anomala. Gli stessi iPhone‌ 6s e 6s Plus sono stati introdotti nel 2015 e, di conseguenza, hanno più di cinque anni. Insomma, non sorprende che gli smartphone non siano in grado di supportare al meglio l’aggiornamento più atteso di questo 2021. Al contrario, iOS 15 dovrebbe risultate compatibile con i dispositivi che hanno un chip A10 o più recente, ragion per cui dovremmo includere in questo discorso anche l’iPod Touch di settima generazione.

Oltre ai discorsi su iOS 15, occhio anche alla questione iPadOS 15, in quanto l’aggiornamento potrebbe forse abbandonare il supporto per iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) e ‌iPad‌ 5 (2017). Si tratta di modelli dotati rispettivamente di chip A8, A8X e A9. Difficilmente rientreranno in questo discorso.