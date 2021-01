Le parole di Tiziano Ferro su Joe Biden e Kamala Harris in una storia su Instagram. L’artista si dice felice del cambio di direzione dell’America, sua terra adottiva, e condivide un pensiero nel giorno della cerimonia d’insediamento.

L’ Inauguration Day si è tenuto ieri, 20 gennaio, come da tradizione. Joe Biden è ufficialmente il nuovo Presidente degli Stati Uniti D’America e al suo fianco ci sarà Kamala Harris, sua vice.

Tra i tanti personaggi famosi entusiasti dell’insediamento di Biden, anche il cantautore di Latina che da subito si è mostrato felice di poter dire addio a Donald Trump. Non è la prima volta che Tiziano Ferro appare sui social per commentare le scelte degli americani, con parole ricche di speranza e di gratitudine per un futuro finalmente sereno negli USA.

“E oggi la mia gratitudine va agli USA e a loro che in un momento simile non avranno cambiato il mondo (ancora!) ma hanno pulito l’aria dalle nubi tossiche dell’odio e della rabbia. E in un periodo così…mi sembra già un grande risultato“, scrive Tiziano Ferro su Joe Biden e Kamala Harris, ufficialmente alla guida degli Stati Uniti, già artefici dell’essere riusciti nell’ingrato compito di spazzare via le nubi tossiche dell’odio e della rabbia, migliorando il clima grigio che Trump aveva contribuito a diffondere.

Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti d’America e nel momento della sua elezione, Tiziano Ferro si era espresso subito in suo favore con parole dense di speranza e di ottimismo.

“Non sono un cittadino americano però questa per me è una giornata bellissima perché è un giorno che dobbiamo celebrare tutti nel mondo, un giorno in cui la gente ha scelto di tornare ad essere gentile e a pensare agli altri”, aveva scritto sui social a novembre parlando di una ondata di positività che augura anche all’Italia.