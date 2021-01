Bisogna fare assolutamente i conti con nuovi problemi WindTre oggi 21 gennaio. Il nostro articolo, infatti, evidenzia che le anomalie del giorno non riguardino solo alcuni casi isolati, nonostante non ci siano ancora i presupposti per parlare di down. Di sicuro, è una situazione che va monitorata con grande attenzione, con la concreta possibilità che ci siano malfunzionamenti in determinate aree del Paese. Il sentore si era avuto già questa mattina, con un pesante disservizio poi risolto dai tecnici di Iliad.

Primi riscontri sui problemi Wind del 21 gennaio

La rete non funziona, dunque, anche se al momento non si hanno informazioni a sufficienza per scendere troppo nel dettaglio dei problemi Wind. Possiamo dire che le prime lamentele da parte del pubblico siano arrivate attorno alle 13 e che, contestualmente, la situazione ricorda molto quella che abbiamo esaminato sulle nostre pagine poco più di un mese fa. Di sicuro occorre una risposta concreta da parte dell’operatore, sia nei fatti, sia eventualmente dal punto di vista delle comunicazioni ufficiali.

Dunque, ci sono ancora molti nodi da sciogliere a proposito dei problemi Wind emersi oggi, ma nel frattempo è possibile seguire l’andamento delle segnalazioni tramite l’apposita pagina di Down Detector. A voi funziona la rete, oppure state riscontrando anomalie specifiche di altro tipo? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo, così da avere tutte le versioni del caso per contestualizzare al meglio il disservizio in corso.

Aggiornamento ore 14:32. La questione pare stia rientrando, ma nei prossimi minuti, per sicurezza, continuerò a monitorare l’andamento dei problemi Wind segnalati da diversi utenti oggi 21 gennaio.

Aggiornamento ore 16:05. I problemi Wind, almeno per ora, sono definitivamente superati. Dopo le ultime notizie che vi ho riportato, infatti, non ci sono stati ulteriori picchi da evidenziare.