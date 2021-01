La Battaglia Reale di Fortnite continua a regalare emozioni ai tanti videogiocatori che ne affollano i server su un po’ tutte le piattaforme da gaming attualmente in commercio, comprese le console next-gen a marchio Sony e Microsoft – quindi le desideratissime PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. In particolare, i ragazzi di Epic Games hanno fatto le cose davvero in grande per la Stagione 5 del Capitolo 2. Prima lanciando un grande evento dedicato a Galactus, celebre villain dell’universo Marvel, poi andando ad invadere il negozio in game con skin dedicate a supereroi, calciatori e altre leggende del gaming – a cui potrebbe presto aggiungersi nientemeno che Lara Croft da Tomb Raider, almeno a sentire gli ultimi rumor diffusi in rete.

Ora, la quinta stagione del noto Battle Royale si arricchisce pure con il feroce Predator, creatura aliena introdotta con l’update 15.21 di Fortnite Capitolo 2, e che può essere incontrata sulla grande isola che ospita i match online come boss. Di conseguenza, ora andremo a scoprire insieme come trovare Predator ed eliminarlo, così da ottenere gratuitamente la sua skin esclusiva. Prima di procedere, però, è bene sottolineare che questo costume speciale può essere vostro solo nel caso abbiate acquistato il Pass Battaglia della Stagione 5, in quanto vi permette di portare a termine gli incarichi extra stagionali.

Detto questo, potete mettervi a caccia del Predator, che in Fortnite Battle Royale predilige come territorio Fortezza Furtiva, location riconoscibile perché ricchissima di vegetazione e circondata da grandi mura, localizzata a nord-ovest della mappa, poco più a nord di Parco Pacifico e ad est di Castello Corallo. La creatura cara ai cinefili è equipaggiata con un particolare dispositivo che le permette di sfruttare la mimetizzazione ottica, rendendo molto difficile individuarla. Se state riscontrando troppe difficoltà, sappiate che è possibile scovare il mostro con dei piccoli e utili accorgimenti. Prima di tutto, esplorate l’area facendo attenzione ai suoni, dal momento che prima o poi verrete individuati e l’alieno inizierà a muoversi verso di voi per attaccarvi, dandovi modo poi di ucciderlo a colpi di fucile a pompa o utilizzando una più agile e veloce mitraglietta. Se invece avete intenzione di ingannarlo, provate pure ad equipaggiare un Pesce Termico, così che la tuta mimetica di Predator non sia più efficace.