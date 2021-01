Offerta super interessante su Amazon per l’iPhone 11 da 64GB di memoria interna e di colore giallo. Chi vuole sperimentare un look più stravagante per il proprio iPhone, può essere un’ottima occasione acquistare il modello sopra indicato con uno sconto piuttosto cospicuo. Visto ormai l’arrivo sul mercato della nuova gamma di iPhone 12, seguita dal modello Pro, Pro Max e mini, è inevitabile che i prezzi dei modelli precedenti calino e siano più appetibili per coloro che vogliono puntare un po’ sul risparmio.

Nuova offerta Amazon per iPhone 11 oggi 21 gennaio

Non è mai semplice riuscire ad acquistare gli smartphone di stampo Apple a cifre piuttosto convenienti, di solito solo affidandosi ai modelli ricondizionati o di seconda mano si può optare per prezzi più ragionevoli. Chi però non vuole rinunciare all’iPhone nuovo di zecca, può senza dubbio sfruttare qualche sconto interessante presente sul web. Quello dell’iPhone 11 presente quest’oggi su Amazon può fare al caso di molti utenti, anche se bisognerà farsi piacere la colorazione gialla.

Parliamo di un top di gamma di appena un anno e mezzo di vita che è possibile acquistare su questo sito di e-commerce al prezzo di 629 euro. Cifra di tutto rispetto considerando i 719 euro del prezzo iniziale. Lo sconto è quindi di quasi 100 euro, un bel gruzzoletto che potrete mettere da parte casomai per acquistare qualche accessorio adatto a questo iPhone 11.

La disponibilità di questo modello è immediata e per chi è iscritto al servizio Prime potrà riceverlo in netto anticipo rispetto agli altri e senza spese di spedizione. Vogliamo a questo punto rinfrescarvi la memoria su alcune delle specifiche tecniche più interessanti di questo iPhone 11. Il modello in offerta su Amazon si presenta con una memoria interna da 64GB ed è dotato del chipset A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione. Il display è un Liquid Retina HD da 6,1 pollici ed è resistente all’acqua ed alla polvere.

Per il comparto fotografico spazio ad una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4k fino a 60 fps. La fotocamera anteriore si ritrova con sensore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine non manca il Face ID. Si torna dunque alle condizioni che vi ho riportato una decina di giorni fa sul nostro magazine, pur cambiando la colorazione di riferimento.