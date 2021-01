Grandi aspettative per la quarta puntata di Che Dio ci Aiuti 6. Stasera, giovedì 21 gennaio, andranno in onda due nuovi episodi della sesta stagione in prima assoluta.

Stando alle anticipazioni, Ginevra ed Erasmo, ormai in sintonia, si troveranno ancora di più coinvolti e per loro una gita fuori al convento potrebbe rivelarsi galeotta. Scatterà la scintilla? Monica, invece, si troverà invischiata in qualcosa di grosso, mentre sul lato personale accresce la sua volontà di diventare madre. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo le anticipazioni di stasera.

Nell’episodio 6×07, dal titolo False verità, Monica viene accusata di omicidio e perciò è sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato lei la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità sull’incidente. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo che si trovano così ad essere sempre più affiatati.

A seguire, l’episodio 6×08 intitolato Solo Parole. Tra Erasmo e Ginevra c’è sempre più sintonia: una gita fuori dal convento potrebbe essere l’occasione che farà scattare la scintilla. Nico, da lontano, osserva preoccupato la complicità tra i due. Intanto, Monica, spinta dal suo desiderio di maternità, vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Infine, Penny è in difficoltà con un compito a scuola e Azzurra la aiuta come può, anche se lo studio non è proprio il suo forte.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enigmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope “Penny”; e Damiano Cuccuru è Mattia.

Ricapitoliamo:

👫 Carolina fidanzata

😲 Monica accusata di omicidio

💞 Gin ed Erasmo sempre più vicini

😡 Nico geloso

Questa volta non ci resta che dire… #CheDioCiAiuti veramente! 🙏🏻

buonanotte angioletti, a giovedì! 🧡 pic.twitter.com/ea3xnUmzUW — Che Dio Ci Aiuti (@CheDioCiAiuti6) January 18, 2021

L’appuntamento con la quarta puntata di Che Dio ci Aiuti 6 su Rai1 alle ore 21:25.