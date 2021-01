Ci sono nuove indicazioni particolarmente interessanti che possiamo esaminare con più attenzione oggi 21 gennaio a proposito dell’iPhone 13, dopo quelle che vi abbiamo riportato qualche giorno fa sul nostro sito. I rumors odierni, nel dettaglio, si concentrano sulla fotocamera, ma più in generale sul frontale dei dispositivi di questa serie, in quanto il sistema Face ID degli iPhone di prossima generazione dovrebbe apportare alcune modifiche al design. Soprattutto per quanto concerne la dimensione della notch.

I cambiamenti previsti con gli iPhone 13 e la sua fotocamera

In pratica, nella parte superiore dello schermo dovremmo assistere ad uno slot decisamente più piccolo, con obiettivo grandangolare aggiornato da 5P a 6P, almeno stando alle ultime novità riportate da fonti come MacRumors. Sostanzialmente, con gli iPhone 13 avremo cambiamenti sostanziali al modulo della fotocamera, che diventerà a tutti gli effetti simile a quello di uno scanner LiDAR. Almeno per quanto concerne il modulo della fotocamera posteriore, in modo da garantire uno standard qualitativo importante con slot di dimensioni inferiori.

Quanto ai partner di Apple, il nuovo modulo della fotocamera Face ID sarà fornito da Foxconn e LG Innotek con sede in Corea. Parallelamente, i moduli della fotocamera frontale saranno prodotti da O-Film. Ancora, secondo DigiTimes affermano che la serie ‌iPhone 13‌ continuerà a utilizzare il modulo obiettivo 7P che abbiamo avuto modo di toccare con mano attraverso gli iPhone 12 dello scorso anno.

La medesima fonte, poi, ci dice anche che l’intera gamma di iPhone 13 sarà caratterizzata dalla stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore. Insomma, ci sono tante novità in cantiere che potrebbero fare la differenza, fermo restando che quanto raccolto oggi rientra nel campo delle voci di corridoio. Ne sapremo di più in tarda primavera, in attesa di scoprire quali relazioni verranno stabilizzate da Apple nei prossimi mesi. Che ne pensate?