Masterchef 10 torna in onda oggi, 21 gennaio, con una nuova puntata e un altro eliminato da mandare a casa non prima di essersi tolto il grembiule salutando i compagni. La formula del cooking show non è diversa dal solito così come non sono diversi i giudici che dovranno dire la loro sui piatti preparati dai concorrenti che aspirano a diventare il Masterchef di questa edizione. Ad aprire le danze sarà come sempre la Mistery Box con ingredienti preziosissimi a rischio di estinzione, che dovranno quindi essere utilizzati in tutte le loro parti, evitando al massimo gli sprechi.

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno pronti non solo a valutare il piatto ma anche la quantità di scarti che ogni aspirante chef avrà sul bancone a fine prova. Chi si aggiudicherà la prova avrà modo di avere un vantaggio nell’Invention Test aggiudicandosi un utilissimo vantaggio per riprodurre la ricetta di Flynn McGarry, il Justin Bieber del Food, e sperare così di vincere diventando capitano della sua brigata nella prova in esterna.

I concorrenti di Masterchef 10, a quel punto, divisi in due brigate, la rossa e la blu, si scontreranno presso l’Azienda Agricola Salvaraja, che produce riso e cereali in oltre 150 ettari all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino. ci sarà una giuria estremamente esigente, forse la più difficile da accontentare: i bambini, con un menù dedicato proprio a loro. Rossi e blu dovranno quindi rimboccarsi le maniche per accontentare i loro gusti e non rischiare di finire al Pressure Test. Perché si sa: chi non riuscirà a superare tutte le insidie delle sfide dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef 10. Chi la spunterà e chi sarà l’eliminato di questa sera? Lo scopriremo a partire dalle 21.15 circa su Sky Uno.