Non è mancato l’appoggio di Rihanna per Joe Biden nel giorno del suo giuramento: mentre alcuni colleghi e colleghe si esibivano per lui e e per la vicepresidente Kamala Harris durante la cerimonia di giuramento e nello show Celebrate America, la popstar barbadiana ha seguito da lontano la cerimonia dell’Inauguration Day ma non ha esitato a mostrare il suo sostegno al nuovo ticket democratico alla guida della Casa Bianca.

Acerrima nemica di Trump e delle sue politiche discriminatorie, la cantautrice e imprenditrice ha usato la carta dell’ironia per salutare la transizione tanto attesa nell’amministrazione americana: il plauso di Rihanna per Joe Biden è arrivato con una foto sui social e un hashtag che cita la Harris (“We did it Joe“, “Ce l’abbiamo fatta Joe” è quello che disse la vicepresidente al telefono al neoeletto Comandante in Capo al momento dell’ufficializzazione della vittoria delle presidenziali).

L’entusiasmo di Rihanna per Joe Biden è tutto nella foto in cui la popstar appare intenta a trascinare via sacchi di spazzatura, vestita in intimo e tacchi a spillo e con una maglietta con la scritta “End Racism”: Riri dice di essere “semplicemente qui per aiutare“, mettendosi idealmente a disposizione dell’attuale presidente degli Stati Uniti per la sua opera di rinnovamento.

La foto di Rihanna per Joe Biden è un invito a fare pulizia delle macerie lasciate dal suo predecessore in tanti aspetti della vita pubblica, dalla lotta al clima a quella alla povertà passando per le leggi anti-immigrazione che hanno diviso migliaia di famiglie di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico. Rihanna è stata tra le celebrità più critiche verso l’amministrazione Trump: in questi anni è stata attivissima sui social media nel contrastare il Presidente uscente, ma soprattutto si è data da fare con azioni concrete di sostegno alle comunità in difficoltà (da ultimo durante la pandemia da Covid-19) con la sua fondazione benefica Clara Lionel Foundation. Resterà celebre la sua risposta ai fan che chiedevano notizie sul prossimo album, atteso da quattro anni, con un lapidario “sto cercando di salvare il mondo a differenza di Trump!“.

Ora è il momento dei festeggiamenti da parte di Rihanna per Joe Biden e il nuovo corso aperto dall’inaugurazione della sua presidenza, nonché del sollievo dopo la paura per i fatti di Capitol Hill. Con un pizzico di ironia su ciò che ormai è alle spalle.