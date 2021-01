Adnkronos aggiorna sulla presenza del pubblico al Festival di Sanremo 2021, confermato ufficialmente dopo il via livera all’evento dal 2 al 6 marzo di quest’anno.

Si sperava in uno slittamento delle date del Festival numero 71, almeno di un paio di settimane .- o alla metà di aprile – ma non sarà possibile. Le date del Festival di Sanremo 2021 restano quelle annunciate in precedenza, comunque posticipate rispetto al tradizionale svolgimento della kermesse nel mese di febbraio.

Resta da chiarire qualche punto sull’accesso del pubblico in Teatro. Amadeus e la Rai sono concordi: non c’è Sanremo senza pubblico fisicamente presente all’Ariston. Da valutare adesso la strada migliore per consentirne l’effettiva presenza nel rispetto delle regole anti contagio. in piena pandemia da Coronavirus.

Adnkronos ha comunicato nelle scorse ore che la Rai si atterrà alle disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti in materia ai fini di garantire la sicurezza del pubblico in occasione del Festival di Sanremo 2021

“Al momento, non potendoci essere il pubblico in sala all’Ariston considerato quanto stabilito dal PREFETTO di Imperia, si starebbe valutando, sempre se autorizzati, di utilizzare dei figuranti contrattualizzati visto che l’Ariston è equiparato ad uno studio televisivo”, scrive Adnkronos nella serata di ieri e i primi aggiornamenti arrivano dal Sindaco Biancheri, della città di Sanremo, che parla di un nuovo incontro telefonico con i vertici di Rai Pubblicità che si svolgerà nella serata odierna.

Appurata la volontà di accogliere il pubblico in Teatro durante il Festival della Canzone Italiana, restano da valutare le misure di sicurezza da attuare ai fini dello svolgimento in sicurezza assoluta della kermesse canora che quest’anno porta in scena 26 Campioni e 8 Nuove Proposte in gara nelle cinque serate.

“Sentirò stasera i dirigenti di Rai Pubblicità e, dopo aver visionato il piano sanitario, ne parlerò al tavolo con il Prefetto, il Questore e il Direttore Sanitario per decidere il da farsi”, sono le parole del Sindaco della città dei Fiori che ha parlato dell’incontro precedente come di un appuntamento “preliminare”. Adesso si dovrà procedere al tavolo tecnico con Prefettura, Asl e Rai.