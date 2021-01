Abbiamo finalmente indicazioni ufficiali direttamente da Intesa Sanpaolo, a proposito del ricorrente SMS Gruppo ISP di cui si parla tanto in questo momento storico. Per chi non si sia mai imbattuto in una situazione del genere, faccio presente che si tratti di un messaggio con cui la banca, apparentemente, ci avvisa su un presunto accesso anomalo al nostro conto. Partendo da questo presupposto, il cliente viene invitato a collegarsi ad un sito per cambiare le proprie credenziali e per proteggere i dati, ma è a questo punto che scatta la truffa.

Nuove comunicazioni ufficiali su SMS Gruppo ISP dopo il messaggio sull’accesso anomalo

Poco meno di una settimana fa, anche sul nostro magazine, abbiamo provato ad analizzare nuovamente la situazione con alcune informazioni pubbliche rilasciate da Intesa Sanpaolo, ma oggi 21 gennaio posso concentrarmi su quelle che sono state diffuse privatamente ai clienti. In questo modo, la truffa riguardante l’SMS Gruppo ISP sarà più chiara a tutti. Al momento del login, infatti, l’utente viene informato sulla storia della minaccia, tramite il fantomatico SMS Gruppo ISP incentrato sul finto accesso anomalo al conto. Questo il testo dell’avviso:

“Intesa Sanpaolo non ti chiede mai di inserire le tue credenziali per presunti alert di sicurezza o blocchi del tuo conto. Quando inserisci le credenziali di accesso accertati di essere sul sito www.intesasanpaolo.com“.

Al contempo, ci vengono fornite indicazioni sugli unici canali autentici da considerare come “verificati”, al momento della ricezione di una nuova comunicazione. Nessun SMS Gruppo ISP su accesso anomalo, dunque, ma da IntesaSP per comunicazioni di servizio. In seconda battuta, potrebbero arrivarci messaggi dal numero 4860000 per accesso e informazioni con O-Key SMS (vi ricordo che questo è un servizio a pagamento), o al massimo dal 3424112716 per attivazione di nuove carte. A questo punto, la situazione dovrebbe essere più chiara per tutti.