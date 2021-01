Indicazioni particolarmente interessanti quelle che emergono proprio in queste ore a proposito del Samsung Galaxy S21, in riferimento al numero di preordini che abbiamo registrato fino a questo momento. In particolare, la questione odierna verte sul confronto tra i preordini del nuovo top di gamma Android e quelli registrati con il suo predecessore nel medesimo arco temporale circa un anno fa. Alla luce anche delle contingenze esterne, a partire dalla pandemia ancora in corso, il risultato finale è tutt’altro che scontato.

Il confronto tra le vendite del Samsung Galaxy S21 e quelle del Galaxy S20

Un contributo, sotto questo punto di vista, ci arriva direttamente da SamMobile, secondo cui i numeri attuali del Samsung Galaxy S21 sarebbero migliori rispetto a quelli del Galaxy S20. Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che l’incremento riscontrato finora si assesta tra il 15 ed il 20%. Va aggiunto, però, che in Corea i preordini con gli operatori di telefonia mobile locali non sono aumentati rispetto allo scorso anno. Vedremo come evolveranno le cose in questo senso.

Nei mesi scorsi ci siamo concentrati sul confronto tra il Samsung Galaxy S21 ed il Galaxy S20 soprattutto in termini di prezzo, come avrete avuto modo di osservare tramite uno dei nostri ultimi articoli a tema. Evidentemente, i raffronti tra le vendite di due modelli devono tener conto anche di altri due fattori. Al di là di questioni economiche e di contingenze generiche, che pure hanno il loro peso, appare chiaro a tutti che il top di gamma 2021 stia convincendo di più il pubblico.

Un dato più concreto e preciso, ci dice che quest’anno, i preordini per gli smartphone appartenenti alla famiglia del Samsung Galaxy S21 no brand hanno rappresentato il 30% di tutti i preordini in Corea del Sud. Un anno fa, con il Samsung Galaxy S20, non siamo andati oltre il 10%.