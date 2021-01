I Pearl Jam vincono contro la tribute band. Nei giorni scorsi i Pearl Jamm (con due m, proprio così), tribute band della squadra di Eddie Vedder con sede a Londra, avevano comunicato di aver ricevuto una lettera da parte dei legali della band di Alive in cui venivano invitati a modificare il nome del progetto, distruggere tutto il merchandising e consegnare indirizzi e-mail e domini usati sulla rete.

I Pearl Jamm avevano protestato contro la band di Seattle con una lettera in cui chiedevano a Eddie Vedder e soci di comunicare civilmente con loro senza mettere di mezzo avvocati e lettere intimidatorie. La tribute band, inoltre, ricordava che nessuno si era mai lamentato durante i concerti, magari ingannato dal nome simile a quello del gruppo di Eddie Vedder.

Oggi i Pearl Jam vincono contro la tribute band, che sui social ha annunciato di aver cambiato nome. Il nuovo nome è Legal Jam e tutti i membri hanno annunciato che la loro attività non si fermerà, anzi, la band non vede l’ora di riprendere con i concerti. I toni usati dai legali dei Pearl Jam, infatti, hanno fatto vacillare per qualche istante le certezze degli ex Pearl Jamm tanto far loro considerare di sciogliere il progetto.

“A quanto pare abbiamo incendiato Internet questa settimana ed è tempo di spegnere le fiamme. Il nome non ci definisce. Se facciamo quel che facciamo è per l’amore e il rispetto che proviamo per i Pearl Jam. Abbiamo sempre detto chiaramente che avremmo dato precedenza alle richieste dei Pearl Jam e altrettanto chiaramente che il nostro dispiacere riguarda la tempistica e il modo in cui sono state avanzate le loro richieste. Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo nome: Legal Jam, ci sembra sia calzante. Con questo nome continueremo a suonare la musica dei Pearl Jam nel modo più sentito e autentico possibile. Non vediamo l’ora di tornare a fare concerti e ritrovare i nostri fan (e altre tribute band) che ci hanno sostenuti in questa circostanza, oltre dare il benvenuto a nuovi fan che ci hanno scoperti nell’ultima settimana”.

Tuttavia, la querelle con la band di Eddie Vedder ha fatto sì che i Legal Jam ottenessero più visibilità, come loro stessi riconoscono nel lungo messaggio pubblicato sui social per annunciare la novità. Intanto Eddie Vedder e soci, nonostante le richieste, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni né alla stampa né sui social.

Per dirla come scrivono su Rolling Stone, quel che all’inizio sembrava un legal drama si è trasformato in una win win situation. Fine della storia: i Pearl Jam vincono contro la tribute band accusata di avere un nome troppo simile, e tacciono nella loro vittoria.