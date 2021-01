I Foo Fighters cantano per Joe Biden e si uniscono a tutti gli artisti che nella giornata di ieri si sono esibiti per salutare il nuovo presidente degli Stati Uniti. La musica è stata, infatti, tra i principali protagonisti dell’Inauguration Day trasmesso ieri pomeriggio in Italia per documentare l’insediamento del successore di Donald Trump.

Oltre alle esibizioni del mondo del pop con Lady Gaga, Katy Perry e Jennifer Lopez è stato dedicato ampio spazio anche al rock. Presente anche Bruce Springsteen, che insieme ai Foo Fighters si è esibito per Celebrating America, lo show televisivo andato in onda per celebrare, appunto, l’insediamento di Joe Biden.

La band di Dave Grohl ha portato in scena il classico Times Like These, singolo estratto dal disco One By One (2003) che in questa occasione è stato proposto in una versione più atmosferica rispetto al pop-rock dell’edizione originale. Nel corso dell’esibizione Dave Grohl ha lanciato la sua attestazione di stima per sua madre Virginia e per Jill Biden, la nuova first lady. Unite, entrambe, dal mestiere di insegnante e per questo Dave Grohl ha dedicato l’esibizione al mondo dei docenti “che illuminano i nostri ragazzi ogni giorno”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a MacKenzie Adams, una maestra d’asilo che durante la pandemia del Covid-19 ha promosso dei video educativi diventati virali. Il frontman ed ex batterista dei Nirvana ha riconosciuto il grande impegno degli insegnanti durante questa pandemia, ringraziandoli per il loro impegno ad “affrontare sfide senza precedenti”.

I Foo Fighters sono prossimi alla pubblicazione del decimo album Medicine At Midnight e da poco hanno lanciato l’ultima anticipazione Waiting On A War.

Un nuovo ticket, quello con cui i Foo Fighters cantano per Joe Biden, staccato dal mondo della musica per il nuovo presidente degli Stati Uniti con una forte partecipazione del mondo del rock.