Gabry Ponte è stato operato al cuore. Oggi arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

A condividere una foto con i fan è lo stesso artista, che ha subìto un intervento al cuore negli scorsi giorni. A comunicarlo sui social apertamente era stato lui stesso solo qualche giorno fa, anticipando che sarebbe stato operato dopo qualche ora.

Gabry Ponte è stato operato al cuore e ad operazione chirurgica archiviata torna sui social con uno scatto che lo ritrae direttamente nel letto dell’ospedale. L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo una notte trascorsa in cardiorianimazione, il dj è stato trasferito questa mattina in reparto.

“Un po’ provato ma felice”, si dice Gabry Ponte che ha tratto forza dalle migliaia di messaggi dei fan che lo hanno raggiunto in questi giorni. Tantissimi coloro che gli hanno voluto dimostrare il proprio affetto. “L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto”, aggiunge. “Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE. Vi voglio bene!”, scrive ai fan, con la promessa di aggiornarli presto.

“Il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo”, aveva scritto prima di sottoporsi a quel delicato intervento chirurgico al cuore. Ponte aveva argomentato il suo problema di salute spiegando che una delle valvole principali causava problemi al suo organismo in quanto malata. Il “problemino”, che lo rincorreva da tempo, è derivante da una malattia congenita – “un difetto di fabbrica”, ironizza Ponte.

L’operazione al cuore si è resa necessaria per scongiurare complicazioni future, su consiglio dei medici che lo seguono da anni ormai. Affrontato l’intervento, Gabry Ponte si è scattato un selfie dal letto d’ospedale per dimostrare di essere in ripresa.