Da qualche ora è disponibile la prima classifica del super cashback di Stato, l’iniziativa specifica che da diritto ad un premio extra di 1500 euro per chi aderisce al programma di Governo nel periodo gennaio-giugno 2021. Si tratta, come già spiegato, di un plus ulteriore rispetto al 10% di rimborso riconosciuto sugli acquisti effettuati con metodi di pagamento digitali. Gli aventi diritto non sono naturalmente tutti i cittadini iscritti, ma si segue una sorta di principio di merito, rappresentato proprio dalla graduatoria ora messa a disposizione.

I 100.000 partecipanti al programma cashback che, al 30 giugno, avranno totalizzato il maggior numero di transazioni avranno appunto diritto ai 1500 euro di extra bonus. L’importo delle singole operazioni di pagamento non avrà alcun valore, dunque anche la spesa minima (ad esempio) di un euro per un caffè sarà utile per il conteggio.

Da questo momento in poi, tutti i partecipanti al programma di Stato possono controllare la loro posizione in classifica del super cashback. Per farlo, bisognerà andare nella sezione Portafoglio dell’app ed esplodere il nuovo periodo di validità gennaio-giugno 2021. Selezionando la barra dove compare l’importo accumulato fino a questo momento, comparirà una nuova informazione accanto a quelle delle transazioni accumulate e finora valide. Ci sarà in effetti la posizione occupata in tempo reale dal proprio profilo proprio in riferimento al super cashback.

La graduatoria non è statica ma cambia ogni giorno, sulla base del calcolo delle transazioni di tutti i partecipanti. La definitiva, poi, sarà messa a disposizione il 10 luglio a conclusione del periodo in corso. Ad oggi 21 gennaio, l’utente che si trova in classifica occupando il posto centomillesimo che ha ancora diritto al premio di 1500 euro ha accumulato esattamente 27 transazioni. L’informazione in questione, anch’essa sempre aggiornata fino alla fine del periodo, consentirà a molti di fare i propri calcoli e magari effettuare qualche pagamento in digitale in più, proprio per concorrere a raggiungere le prime 100.000 posizioni in graduatoria.