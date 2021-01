Non ci sono buone notizie per chi attende l’aggiornamento Android 11 sul suo Samsung Galaxy S10 in questo giovedì 21 gennaio. Nonostante l’ottimismo degli ultimi giorni con il via alla distribuzione del prezioso update in Europa, ci troviamo ora a fare i conti con la notizia del ritiro del pacchetto software a monte. Stop dunque al prosieguo della diffusione del firmware tanto corposo e atteso.

La notizia del ritiro dell’aggiornamento da parte della stessa Samsung proviene da SamMobile ed è proprio di queste ore. In pratica chi non aveva ancora effettuato il download del pacchetto nei paesi interessati dalla prima distribuzione come la Spagna, la Germania, la Bulgheria e l’Ungheria, non potrà comunque più farlo. L’impossibilità di ottenere Android 10 è confermata sia nel caso della modalità over the air con notifica OTA del firmware sia attraverso il sistema SmartSwitch.

Non sono chiari ancora gli esatti motivi per i quali l’aggiornamento Android 11 su Samsung Galaxy S10 è stato ritirato. Quello che è abbastanza palese è quanto segue: tanti utenti che avevano già scaricato l’update hanno lamentato varie anomalie come il surriscaldamento improvviso del telefono e ancora la scarsa qualità degli scatti della fotocamera, in molti casi sfocati dopo l’update. Si tratta di bug importanti che avrebbero potuto spingere proprio l’azienda a fare un passo indietro.

L’attesa per l’Italia che non aveva ricevuto ancora l’aggiornamento Android 11 in piena distribuzione si fa probabilmente più lunga. Dopo il ritiro dellee ultime ore, è abbastanza chiaro che gli esperti dovranno ritoccarein qualche modo l’aggiornamento per renderlo libero da errori, con un’esperienza utente (questa volta) davvero ottimale. Solo in un secondo momento tutto potrebbe ripartire e dunque anche entro i nostri confini giungerebbe il firmware nuovo idi zecca. Attenderemo nuovi dettagli in merito alla questione e li riporteremo prontamente sulle pagine di OM.