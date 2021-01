Il misto di noia e frustrazione che risucchia il nostro tempo libero quando tentiamo di decidere cosa guardare potrebbe avere le ore contate. Entro la prima metà del 2021, infatti, Netflix attiverà per tutti i suoi abbonati nel mondo la funzione shuffle play, che affiderà agli algoritmi della piattaforma la scelta dei contenuti da riprodurre.

Nel presentarla, Greg Peters di Netflix ha sottolineato che a volte gli utenti accedono al servizio ma non sanno bene cosa guardare. […] In pratica, i nostri utenti potranno indicarci di voler saltare l’esplorazione dei contenuti. Dovranno soltanto cliccare su un tasto e noi sceglieremo subito un titolo per loro, si legge su Variety.

La funzione shuffle play dovrebbe essere disponibile sia nella schermata iniziale – quella in cui sono elencati i vari profili utente – che nel menu laterale di ciascun profilo, e renderà possibili nuove ricerche casuali finché non verrà proposto qualcosa che avremo voglia di guardare. Gli algoritmi sceglieranno secondo criteri diversi, e cioè tra film o serie tv simili a quelli già guardati, titoli nei generi più seguiti e contenuti inseriti nelle liste personali.

Questa nuova funzionalità punta a legare ancora di più gli abbonati al catalogo della piattaforma, in un periodo in cui Netflix gode già di un’enorme crescita. In un 2020 che ha reso lo streaming un’irrinunciabile valvola di sfogo, il successo della principale forza del settore è stato amplificato dall’arrivo di alcune attesissime produzioni e dall’inatteso exploit di altre.

Gli ultimi mesi hanno visto il trionfo di pubblico dei film e delle serie tv di Ryan Murphy – da Ratched a The Prom e The Boys in the Band –, il debutto delle produzioni Shondaland con la prima stagione di Bridgerton e il successo universale de La Regina degli Scacchi e Lupin. E nel 2021 è atteso tutto ciò che i lunghi lockdown internazionali hanno costretto allo stop fin dalla primavera 2020. Il futuro prossimo, insomma, promette più di una possibilità di mettere alla prova la nuova funzione shuffle play di Netflix.