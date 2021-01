Gli amanti degli sticker per WhatsApp sono sempre in numero maggiore. Ecco perché gli sviluppatori del servizio di messaggistica mettono a disposizione una quantità sempre maggiore di adesivi, anche in questo 2021. L’ultima beta per Android 2.21.2.10 include un nuovo pacchetto da utilizzare nelle chat. Allo stesso tempo, sempre in riferimento a questo tipo di strumento, viene introdotta una nuova scorciatoia per avere le proprie soluzioni sempre a portata di mano.

Per quanto riguarda il nuovo pacchetto WhatsApp in distribuzione nell’ultimissima versione test del servizio, questo si chiama Sumikkogurashi: nonostante la nomenclatura complicata, i protagonisti del nuovo pack sono dei simpatici animali con sembianze abbastanza difficili da distinguere (un mix tra gattini, pulcini e orsetti). Le nuove soluzioni occuperanno solo 2.4 MB del telefono dunque si prestano decisamente al download per il loro utilizzo. I tester pubblici di WhatsApp troveranno i nuovi adesivi andando proprio nella sezione che li riguarda e andando sul simbolo del più che introduce l’elenco di tutte le opzioni vecchie e nuove pronte ad essere scaricate.

A parte l’introduzione di un nuovo pacchetto di sticker per WhatsApp, sempre la versione beta 2.21.2.10 dell’app di messaggistica introduce anche altro. Gli sviluppatori hanno introdotto una scorciatoia grafica che rimanda proprio agli adesivi in questione, direttamente dalla barra della chat. In pratica se si scriverà una parola o si introdurrà un emoji al suo interno, comparirà il classico simbolo dello sticker come suggerimento, quando a quel concetto corrisponde proprio una soluzione grafica ideale. La novità è di certo funzionale e pratica. Non c’è dubbio che l’obiettivo sia quello di moltiplicare il numero di utenti che utilizzano la funzione in qualsiasi occasione. Ogni cambiamento fin qui riportato sarà disponibile prossimamente per tutti gli utenti non tester Android nel prosieguo di questo 2021, dopo apposito aggiornamento. Lo stesso discorso vale naturalmente per gli utenti iOS n possesso di iPhone.