Dopo la celebrazione del suo successo in pompa magna sui social, l’annuncio era atteso ormai da settimane: come ampiamente previsto Bridgerton è stata rinnovata da Netflix, dopo aver conquistato il primato di serie più vista di sempre sulla piattaforma nella primo mese dal debutto. Il record le è stato poi soffiato via dalla serie francese Lupin, ma questo nulla toglie al clamoroso riscontro ottenuto dalla prima serie prodotta dalla Shondaland di Shonda Rhymes per Netflix.

La conseguenza è che Bridgerton è stata rinnovata da Netflix a meno di un mese dal suo debutto: arrivata a Natale sulla piattaforma in tutto il mondo, le stime sui flussi streaming generati dallo show hanno portato Netflix a stabilire la cifra record di 63 milioni di visualizzazioni in 28 giorni (anche se basate su ciascun singolo accesso alla serie indipendentemente dalla durata della visione).

Come auspicato dal suo creatore, Bridgerton è stata rinnovata da Netflix in modo da poter adattare con una nuova stagione il secondo dei libri di Julia Quinn. La sua saga bestseller ambientata nell’era della Reggenza inglese è oggi tornata ai primi posti in classifica dopo l’exploit della serie.

Netflix affida alla voce narrante del period drama, quella della misteriosa Lady Whistledown la cui identità è svelata solo nell’ultimo episodio, il compito di annunciare che Bridgerton è stata rinnovata per una seconda stagione, svelando anche il protagonista dei nuovi episodi (già anticipato dal finale della prima):

Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù. Sentitamente Vostra, Lady Whistledown.

Presumibilmente la seconda stagione entrerà subito in produzione in modo da riuscire a debuttare entro l’anno sfruttando il periodo natalizio che si è rivelato enormemente proficuo per il lancio della prima stagione (qui la nostra recensione).