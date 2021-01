Bancomat Pay è disponibile su AppGallery per gli smartphone Huawei con HMS (quelli senza i servizi Google), così da poterla scaricare subito a bordo degli smartphone abilitati. L’app permette di inviare e ricevere denaro, effettuare pagamenti nei negozi fisici e negli store online autorizzati, ed è da intendersi come una sorta di alternativa a Google Pay e Apple Pay. Non è consentito, invece, pagare in ogni negozio tramite NFC, visto che è necessario inquadrare con la fotocamera del dispositivo il codice QR sul POS del commerciante, oppure scegliere il negozio dall’elenco dell’applicazione. Si potrà, inoltre, salvare le app fedeltà ed i documenti (carta di identità, patente, tessera sanitaria e passaporto), in modo da averli sempre a portata di mano quando servono.

Un portafogli digitale in piena regola, come ribadito da Bancomat S.p.A. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, si è detto molto entusiasta dell’arrivo di Bancomat Pay su AppGallery. Il processo di digitalizzazione dei pagamenti è sempre più preso in considerazione in Italia, come dimostrato anche dall’iniziativa del cashback di cui voi tutti avrete di certo sentito parlare (qualcuno ne avrà anche preso parte). Sullo store proprietario di casa Huawei, attivo in più di 170 Paesi, è il terzo marketplace di applicazioni al mondo, con più di 100 mila applicazioni e 384 miliardi di download fatti registrare nel 2020.

Il lavoro svolto dal produttore cinese con le aziende player del mondo bancario è sotto gli occhi di tutti: la questione adesso è molto chiara, l’OEM non ha mai tirato indietro la gamba, e si è sempre data molto da fare per rendersi competitiva sotto questo punto di vista. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.