Passano gli anni, ma Assassin’s Creed resta inossidabile uno dei punti di riferimento del mercato videoludico. La serie targata Ubisoft continua imperterrita nel suo cammino, sebbene con dei cambiamenti rispetto al passato. Senza scendere in dettagli tecnici o narrativi, intendiamo la frequenza di somministrazione dei nuovi capitoli ai fan. Che è passata dalla cadenza annuale a quella biennale.

Un ottimo modo per concentrare le idee e poi portarle sul mercato in un pacchetto allestito nel migliore dei modi. E non a caso questa nuova strategia ha portato benefici netti alla qualità delle produzioni. Che si sono presentate al cospetto dei fan della serie senza quelle problematiche che affliggevano i primi episodi. Criticità figlie della fretta degli addetti ai lavori di completare nelle tempistiche prefissate i propri compiti.

Molto meglio prendersi il tempo necessario a sistemare per bene le cose, per portare sugli scaffali un nuovo Assassin’s Creed all’altezza delle aspettative. Ciò non vuol dire di certo riposare sugli allori, chiaramente. Perchè, se è vero che l’ultimo capitolo, Valhalla, è approdato sul mercato da solo qualche mese, il team di sviluppo non si è per nulla fermato. Pianificata per bene la road map dei contenuti legati ai DLC, si guarda già verso l’orizzonte. E verso il nuovo capitolo della saga.

Assassin’s Creed torna nel medioevo?

Le indiscrezioni non mancano di certo sotto questo punto di vista, con Assassin’s Creed che è pronto a donare ai fan una nuova storia e soprattutto una nuova ambientazione. Il teatro dell’azione, stando a quanto trapelato nel corso delle ultime ore, potrebbero essere la Francia e la Germania. L’ambientazione scelta per Champion, questo il nome in codice dato al progetto, sarebbe di tipo medievale.

E importanti spoiler su quello che il tutto porterà sugli schermi sarebbero pronti ad arrivare grazie al DLC previsto per i mesi pre-estivi. Non è da escludere poi che il team di sviluppo sfrutti gli eventi fieristici di quel periodo (in presenza o meno è tutto da vedere) per snocciolare i dettagli del prossimo episodio. Il cui rilascio, stando alle stime, sarebbe previsto per il 2022.

