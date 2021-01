Si chiama Che Zona Siamo l’ultima utile applicazione nata in Italia e legata a doppio filo all’emergenza sanitaria mondiale dovuta alla pandemia da Coronavirus. Applicazione che, come già fa la nota webapp Covidzone, permette agli utenti che procederanno al download sui propri smartphone e tablet di conoscere in tempo reale i colori e le restrizioni imposte dal Ministero della Salute nelle diverse regioni italiane, così da non fare più confusione tra giallo, rosso e arancione – e tutto ciò che ne deriva.

Che Zona Siamo è stata creata da Antonello Barbone, uno studente di ingegneria informatica presso l’Università di Mantova, che l’ha messa a disposizione con il padre Michele – da oltre vent’anni nel settore della progettazione di dispositivi elettronici, firmware, software con l’azienda Biquadro Lab – per essere scaricata in via del tutto gratuita tra le pagine del Google Play Store. Si tratta di conseguenza di un’app per ora limitata ai dispositivi Android e che, come già dicevamo, si pone l’obiettivo di informare i cittadini di tutta Italia sul colore della propria regione in modo semplice ed immediato, per rendere più chiari possibili in un clima fatto di lotta alle fake news i provvedimenti in atto per il contenimento del COVID-19. Non solo, come ci informa lo stesso autore grazie alla descrizione ufficiale, all’interno dell’applicazione per Android sono anche presenti dei link rapidi al modulo di autocertificazione, che è necessario nelle regioni rosse per gli spostamenti di natura quotidiana o per le emergenze sanitarie e lavorative.

Barbone ha poi spiegato che vorrebbe portare Che Zona Siamo anche su iPhone e iPad grazie all’App Store per iOS, ma per il momento vi sono in essere delle problematiche legate alle guidelines dello store di Apple. Inoltre, prossimamente dovrebbe arrivare anche un sistema di notifiche che avvertirà gli utenti nel momento in cui la propria regione cambia colore. Il download da Google Play Store è gratuito, dunque potete subito scaricare l’app a questo indirizzo per orientarvi tra i tanti DPCM emessi dal Governo.