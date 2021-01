Arriva direttamente dalla Francia uno spiraglio molto interessante per tutti coloro che sperano nella riapertura palestre in Italia nel più breve tempo possibile. Non facciamoci eccessive illusioni, lo voglio premettere, soprattutto in seguito alle indicazioni che ci sono arrivate sul tema con l’ultimo DPCM, che abbiamo esaminato anche a proposito di questo contesto così specifico. Allo stesso tempo quanto trapelato oggi 20 gennaio va preso in esame. Proviamo ad esaminare, pertanto, le informazioni che sono emerse nel corso delle ultime ore su una questione tanto delicata.

Accelerare la riapertura palestre in Italia con l’ultima invenzione in Francia

Se da un lato la possibilità di lavorare all’aperto dà un margine minimo di movimento ai titolari delle strutture, allo stesso tempo questa strada in diverse aree del Paese al momento non è percorribile. La riapertura palestre, almeno in queste settimane, rende improponibile la possibilità di lavorare all’aperto, a causa delle rigidi temperature. Per questa ragione, è molto interessante concentrarsi su una nuova invenzione che a stretto giro potrebbe giungere dai nostri cugini transalpini.

Si tratta di vere e proprie “mascherine sportive“, in grado di differenziarsi attraverso un marchio speciale, che dal canto suo consentirà ai clienti che decideranno di utilizzarle di praticare attività al chiuso. Non si tratta di un progetto estemporaneo, al punto che, come riporta ANSA, abbiamo dichiarazioni in merito da parte del ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, dovrebbe trattarsi di una soluzione definitiva ed efficace per consentire la ripresa di queste attività.

Il vero problema sta nei tempi. Secondo il ministro, infatti, saranno pronte tra un mese. Praticamente a ridosso della scadenza del DPCM che, per ora, ha bloccato la riapertura palestre in Italia. Considerando poi l’importazione qui da noi, i termini potrebbero coincidere. Non si sa altro per ora, ma teniamoci questa piccola speranza.