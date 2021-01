The Resident 4 continua ad andare in onda con successo negli Usa e se il primo episodio ha sconvolto tutti non tanto per l’atteso e annunciato matrimonio di Nic e Conrad quanto per la passione esplosa tra Aj e la sua pupilla Mina, il secondo ha fatto di peggio. I fan hanno aspettato tanto prima di vedere i CoNic finalmente felici e adesso che il matrimonio è arrivato, dopo ben quattro stagioni, sembra che a scombussolare la coppia, nel bene o nel male, ci penserà proprio un’altra novità importante.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel secondo episodio di The Resident 4 abbiamo scoperto che Nic è incinta e che questo porterà nuovi scossoni nella sua vita e in quella di Conrad. Sappiamo bene che questo accelera un po’ le cose tra di loro ma sappiamo anche che la questione non si svilupperà in poco tempo. La stessa Emily VanCamp in un’intervista ad EW ha lasciato intendere che conosceremo il sesso del nascituro ma che non sa se la vedremo davvero dare alla luce questo bambino in questi episodi: “Scopriremo sicuramente se si tratta di un maschio o di una femmina, ma non sono sicuro di quale sarà la cronologia in termini di vedere e conoscere il bambino”.

Il barlume di speranza del bambino di Nic e Conrad è ciò che serve al Chastain Park Memorial in mezzo a tutta la tristezza e la perdita causate dalla pandemia. Devon Pravesh (Manish Dayal) sta ancora facendo i conti con la morte del padre e della sua lontananza da lui in questi anni soprattutto perché non è riuscito a tenerlo a casa ed è proprio lavorando che ha preso il Covid ed è morto. I produttori della serie annunciano poi un grande episodio in arrivo, il quinto di questa stagione ma, intanto, il pubblico italiano si può preparare al debutto di The Resident 4 in onda a febbraio su Sky.

In particolare, i nuovi episodi con il matrimonio e la gravidanza dei CoNic prenderanno il via dal 10 febbraio su FOX.