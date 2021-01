La co-conduttrice di Sanremo 2021 è stata finalmente svelata. Chi sarà sul palco del Festival con Amadeus? Il direttore artistico ha fatto la sua scelta ed è ricaduta su una donna italiana.

Si tratta di Alice Campello, co-conduttrice di Sanremo numero 71, il primo in epoca Covid-19. A lei il compito di affiancare Amadeus nel corso delle cinque serate della kermesse canora dedicata alla musica italiana.

Lo svela Il Corriere Della Sera. La notizia è ancora da confermare in via ufficiale, tuttavia la fonte è più che attendibile. Il quotidiano ha rivelato la scelta di Amadeus: sarà Alice Campello a salire con lui sul palco dal 2 al 6 marzo 2021, date consumatissime dopo il vertice Rai che non sortito alcuno slittamento, come precedentemente ipotizzato.

Il Festival di Sanremo 2021 ci sarà e verrà svolto alla presenza del pubblico, da chiarire se quest’ultimo sarà a bordo di una nave da crociera oppure se si penserà ad una soluzione diversa. Annunciato il cast dei 26 Campioni e delle 8 Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo e confermate le date della kermesse canora sembra alcun dubbio, ad Amadeus non restava che scegliere la sua co-conduttrice.

Il nome lo rivela il Corriere Della Sera comunicando che, a 25 anni di età, la moglie di Morata – attaccante della Juventus – calcherà il palco del Teatro Ariston presentando gli ospiti e gli artisti in gara.

Alice Campello Morata è veneta, originaria di Mestre); modella e influencer è erede della Campello Motors. Il matrimonio con il calciatore della Juventus risale ormai al 2017 e i due hanno tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro ed Edoardo.

Da parte della probabile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 non sono giunte dichiarazioni: non ha neanche confermato la sua presenza sul palco dell’Ariston in attesa, probabilmente, del via libera della Rai. Intanto all’Ariston sono confermati Elodie ed Achille Lauro.