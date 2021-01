Shawn Mendes e Camila Cabello si sposano, lo rivela una fonte alle testate internazionali. I due sarebbero già ufficialmente fidanzati ed avrebbero comunicato la lieta novella ai rispettivi genitori durante le vacanze di Natale.

Shawn Mendes e Camila Cabello si trovano adesso a Miami, dopo aver trascorso le vacanze natalizie in Canada, a Pickering, la città di origine di Shawn Mendes. Adesso sono stati intercettati a Miami, con i genitori di Camila Cabello.

Non solo i loro fidati amici a quattro zampe, i cani che vivono con la coppia da un po’, ma anche Sinuhe e Alejandro Cabello sono stati intravisti in compagnia della coppia, tutti intenti a passeggiare serenamente in città.

Non troppo tempo fa, a Entertainment Tonight, Shawn Mendes aveva parlato del perfetto rapporto con la sua amata e dell’energia positiva che il nuovo anno stava portando all’interno della coppia. L’energia potrebbe adesso essere canalizzata in un matrimonio, ancora tutto da organizzare. Pochissimi, infatti, sono i dettagli a proposito delle nozze tra i due ma sembra proprio che Shawn Mendes e Camila Cabello si sposino.

Stando a quanto riferisce un insider, Mendes ha già fatto la sua proposta di matrimonio alla Cabello con tanto di anello ma ancora nessun dettaglio è emerso in rete a proposito del loro fidanzamento. Le vacanze trascorse in famiglia, tuttavia, potrebbero rappresentare un nuovo indizio verso l’altare.

I due, coppia collaudata ormai, condividono la quotidianità e la loro sensibilità spiccata. Entrambi cantautori, la loro vita di coppia è (anche) alla continua ricerca di stimoli da inserire nei loro brani, come svelato da Shawn in interviste recenti. Lo sviluppo naturale del loro rapporto potrebbe essere proprio il matrimonio.

Shawn Mendes e Camila Cabello si sposano? Per ora sono solo indiscrezioni e non resta che attendere ulteriori delucidazioni.

According to an insider, Shawn Mendes and Camila Cabello are reportedly engaged!💖💍



An announcement will be made by the couple soon! pic.twitter.com/uV99aS2hSq