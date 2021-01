La durata della batteria della variante Exynos del Samsung Galaxy S21 Ultra sembra promettere bene. Come riportato da ‘SamMobile‘, il processore Exynos 990 era motivo di imbarazzo per essere un SoC di punta per quanto riguarda l’efficienza energetica rispetto allo Snapdragon 865/865+, e non poteva sostenere prestazioni per lunghi periodi senza limitare la sua frequenza per dissipare meglio il calore. Il colosso di Seul ha utilizzato il chip per tutte le sue ammiraglie l’anno scorso, tranne per gli smartphone pieghevoli, rendendo questi dispositivi molto meno desiderabili per i fan più sfegatati del produttore asiatico.

Anche l’Exynos 9820 che ha alimentato la serie dei Samsung Galaxy S10 nel 2019 non era eccezionale, ma per fortuna l’OEM asiatico ha deciso di riparare con l’Exynos 2100, principalmente eliminando i suoi core personalizzati e scegliendo una soluzione standardizzata di Arm (cosa che dovrebbe aver risolto il problema, almeno da quanto sembrerebbe dai primi test svolti). Il Samsung Galaxy S21 Ultra con Exynos 2100 sembra ben comportarsi rispetto al Samsung Galaxy S20 Ultra, che non aveva di certo brillato per la propria efficienza energetica (mostrando anche altri difetti).

Le prove svolte dal collega di SamMobile lo hanno dimostrato, anche se è ancora troppo presto per sbilanciarsi. Resta ancora da vedere come si comportano le varianti Exynos della serie dei Samsung Galaxy S21 rispetto a quelle Snapdragon, anche se la risposta dovrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Speriamo che il colosso di Seul abbia finalmente risolto con i suoi chip Exynos: in questo modo, per la prima volta dopo molto tempo coloro che non acquisteranno una variante Snapdragon di un’ammiraglia Samsung non avranno motivo di lamentarsi. Se avete qualche domanda da farci scriveteci attraverso il box dei commenti che vedete sotto: non esiteremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.