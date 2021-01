Non c’è dubbio che gran parte del successo di Lupin su Netflix è dovuto a Omar Sy. La serie ha debuttato sulla piattaforma lo scorso 8 gennaio con i primi cinque episodi – in attesa di capire quando arriverà la seconda parte di stagione.

Perché l’attore voleva assolutamente quel ruolo? Omar Sy ne ha parlato nel corso di un’intervista con il New York Times. Per i principianti, Arsenio Lupin è un personaggio nato dalla penna di Maurice Leblanc, il quale ne ha tratto una serie di racconti. Il successo e il fascino del ladro gentiluomo ha fornito l’ispirazione per realizzare prodotti per il piccolo e grande schermo. L’adattamento più famoso è l’anime giapponese Lupin III.

Con un personaggio del genere, anche Omar Sy ne è stato conquistato. Il protagonista di Lupin, Assane Diop, è un giovane rimane orfano che trae ispirazione dai romanzi di Leblanc, pubblicati dal 1905. Emulando le sue gesta eroiche, Assane mira a vendicare coloro che hanno incastrato e ucciso suo padre, mettendo a segno il colpo del secolo al Louvre. Per Omar Sy, di nazionalità francese, Lupin è una figura iconica del suo paese d’origine. Interpretato un uomo emblematico e dai mille volti incuriosisce qualsiasi attore.

“Se fossi stato britannico, avrei detto James Bond, ma dato che sono francese, ho detto Lupin”, ha dichiarato Sy al New York Times in una recente videointervista, dalla sua casa di Los Angeles. “È un playboy, è intelligente, ruba, ed è circondato da donne. Inoltre, è un personaggio che interpreta altre persone. Per un attore, è il migliore”.

“Onestamente, lui è una parte della mia cultura”, ha aggiunto. “Solo dopo, ho collegato i punti tra i libri, i programmi TV che vedevo da bambino e alcuni manga. Sono diventato totalmente dipendente lavorando in Lupin. […] È la prima volta che interpreto questo tipo di padre, che ha molto alle spalle e un sacco di domande”, ha osservato anche Sy. “Sono sempre interessato alla paternità. Non è facile, e non sai se eri un buono o un cattivo padre finché i tuoi figli non sono cresciuti… L’idea dell’eredità mi commuove: cosa conserviamo e cosa trasmettiamo? Per me questo è il vero significato della vita, ciò che ci rende umani.”

Lupin si è rivelato una scommessa vincente per Netflix. La serie ha infatti surclassato Bridgerton tra i prodotti più visti sulla piattaforma, ed è la prima volta che accade con uno show made in France.