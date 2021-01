Parliamo ancora dello Xiaomi Mi 11 Pro, il cui lancio dovrebbe ormai essere prossimo. Il dispositivo dovrebbe essere capace di scattare foto con zoom fino a 120x. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, la notizia è stata divulgata su Weibo da Digital Chat Station, leaker cinese che in passato ha dato prova di una certa affidabilità. Stando a quanto si apprende, lo Xiaomi Mi 11 Pro vedrebbe la disposizione delle fotocamera diversa rispetto a quella che caratterizza lo Xiaomi Mi 11: i quattro sensori sarebbero disposti in senso orizzontale, anche se per adesso non ci sono conferme in tal senso.

Lo smartphone verrà probabilmente presentato a metà febbraio, e montare uno schermo analogo a quello del modello standard, con una diagonale da 6.8 pollici (risoluzione 2K e frequenza di refresh rate a 120Hz). Non mancherà il supporto alla tecnologia MEMC, il processore Snapdragon 888 di Qualcomm e l’equipaggiamento software fornito da Android 11.

Come avrete capito anche voi, qualora le indiscrezioni di cui sopra venissero tutte o in gran parte confermate, lo Xiaomi Mi 11 Pro si confermerebbe un dispositivo incredibile, sia dal punto di vista fotografico (una capacità di zoom fino a 120x non è cosa che capita tutti i giorni) che tecnico (la spinta verrà garantita dal processore più performante presente al momento sul mercato). Adesso resta da capire a che prezzo potrebbe essere proposto uno smartphone così ben equipaggiato, parametro da cui potrebbe dipendere il successo del modello (fermo restando che c’è pure lo Xiaomi Mi 11 da considerare, dispositivo che è già stato presentato dando prova di cose importanti). Voi già sapete su quale versione orientarvi alla luce delle indiscrezioni che interessano lo Xiaomi Mi 11 Pro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.