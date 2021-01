Al morso di Ozzy Osbourne al pipistrello assistono migliaia di spettatori. Sono anni di resilienza, per Ozzy. Nel 1979 è stato cacciato a pedate dai Black Sabbath per quella sua natura autodistruttiva. Lui ha vinto quell’angoscia e dal 1980 si è rimesso in piedi per continuare a fare musica su una strada solista.

Il 1980 è l’anno di Blizzard Of Oz e il 1981 quello di Diary Of A Madman. Dal suo secondo disco è trascorso circa un anno. Il 20 gennaio 1982 il Principe delle Tenebre è sul palco del Veteran Memorial Auditorium di Des Moines, nello Iowa. La stessa città in cui nel 1995 prenderanno vita gli Slipknot di Corey Taylor.

In quel tempo i concerti non si tengono in totale sicurezza, non come oggi. Tra pubblico e artisti regna la quasi totale anarchia, specialmente negli eventi rock. Ozzy Osbourne – e chi, sennò? – è molto rock. Per questo due adolescenti, Mark Neal e Carmen Kelly, leggono che un anno prima l’allora ex Black Sabbath ha morso la testa a due colombe. In quel tempo Ozzy è solito mettere in scena un teatro dell’orrido, lanciare carne fresca sul pubblico e ospitare lanci di pupazzetti di gomma sul palco.

Il fratello di Mark trova un pipistrello morto all’esterno di una scuola. Lo consegna a Mark e Carmen suggerisce di conservarlo nel freezer per poi portarlo al concerto di Ozzy Osbourne. Su questo aspetto Ozzy contraddice il racconto dei ragazzi: quando lo mette in bocca lo sente vivo.

Mark lancia il cadavere accanto al bassista Rudy Sarzo. Ozzy se ne accorge, lo raccoglie e lo mette in bocca. Dopo essersi reso conto che si tratta di un animale vero se lo sfila dai denti, ma il gesto istintivo fa sì che la testa del pipistrello si stacchi dal resto del corpicino. Il morso di Ozzy Osbourne al pipistrello porterà la rockstar a una serie di iniezioni di antirabbica prima dei concerti.