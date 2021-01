C’è un nuovo sito dove verificare il numero esatto di vaccinati in tempo reale in Italia. Nelle scorse ore, la prima piattaforma che restituiva fino a questo momento i numeri delle somministrazioni di vaccino contro il Covid.19 ha cominciato a restituire un messaggio di errore. Niente panico perché i dati sono pubblici e continuano ad essere alla portata di tutti, soltanto ad un nuovo indirizzo internet.

Le informazioni sui cittadini italiani ai quali è già stata somministrata la prima dose di vaccino sono stata rese note attraverso la piattaforma Power BI di Microsoft, almeno fino a tutto il giorno 18 gennaio. Dalla giornata di ieri, al contrario, si è optato per una soluzione ospitata direttamente sul sito Governo.it, nella sezione specifica del commissario straordinario dell’emergenza Covid-19. Chi vorrà tenersi sempre aggiornato sull’importante argomento dovrà magari salvare tra i preferiti del browser questo nuovo link.

La nuova piattaforma per conoscere il numero dei vaccinati in tempo reale al Covid-19 presenta un paio di novità importanti. Una è senz’altro positiva e corrisponde all’informazione puntuale del numero di persone alle quali è stata somministrata sia la prima dose che la seconda della soluzione per raggiungere la protezione contro il nuovo coronavirus. Per questi ultimi, proprio la protezione sarà massima (intorno al 95%), a partire da 7 giorni dopo l’ultimo richiamo. La seconda differenza con il precedente report è meno esaltante: almeno al momento di questa pubblicazione, la nuova piattaforma non riporta più il dettaglio delle dosi consegnate negli ultimi giorni. Questa mancanza può certo essere spiegata con i ritardi annunciati di Pfizer nel distribuire nuove dosi presso i centri nazionali individuati dal programma.

Il dettaglio delle regioni più o meno virtuose all’inizio di questa campagna vaccinale è presente anche nel nuovo sito per la consultazione del numero di vaccinati in tempo reale. Ognuno dunque potrà sempre conoscere la situazione delle somministrazioni per il suo territorio di appartenenza.