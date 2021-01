Il cambio di marcia operato nel 2018 da God of War è stato netto e sostanziale. Un colpo di spugna gettato sui lavori precedenti, almeno per quanto concerne il gameplay, con la voglia di offrire ai propri fan un’esperienza ludica totalmente nuova.

Il background narrativo non è stato minimamente toccato, per quanto poi, di fatto, gli eventi snocciolati dalla nuova avventura riguardino fatti totalmente diversi. La storia c’è però, così come le cicatrici, a testimonianza di un passato turbolento.

Per God of War si è aperta una nuova era e una nuova parentesi, che attende di essere esplorata ulteriormente. E per questo occorrerà molto probabilmente attendere ancora un po’ di tempo, considerando i tempi di lavorazione di una produzione mastodontica quanto quella di Santa Monica.

God of War avrà presto un fratellino?

Difficile che si assista dunque all’approdo sugli scaffali del sequel di God of War in tempi tanto stretti. Toccherà mettersi comodi e pazientare un pochetto, considerando anche che PS5, piattaforma di destinazione del nuovo capitolo, è agli esordi. Meglio concedere alla nuova console di casa Sony i giusti tempi di rodaggio prima di provare a spremerla per bene.

E Santa Monica sembra inoltre non essere concentrata esclusivamente sulla serie God of War, almeno stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete. Impossibile che il web non si scateni nel momento in cui lo studio responsabile della saga pubblica un annuncio ben poco interpretabile.

La società sarebbe infatti alla ricerca di un Art Director che curi lo sviluppo di un progetto ancora non annunciato. Difficile dire quale sarà la piega che prenderà la vicenda in termini pratici, vale a dire quale potrebbe essere il potenziale videogioco in cantiere. Non è però da escludere che se ne possa sapere effettivamente qualcosa in più già nei prossimi mesi. Magari in occasione degli eventi estivi dedicati al media videoludico. Che chiaramente hanno un’alta probabilità di finire per essere in diretta streaming.

