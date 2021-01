Con un doppio episodio in onda martedì 19 gennaio, NCIS 18 ha rivelato il motivo per cui Gibbs ha sparato a McGee nella première di stagione.

La ripresa della programmazione di NCIS 18 dopo la pausa natalizia ha avuto nella scoperta dei motivi del gesto di Gibbs il suo colpo di scena principale. Dopo un episodio in stile comedy in cui Tim e Delilah hanno trascorso del tempo alle Bahamas, con tanto di indagini sul posto, la trama di NCIS 18 è tornata sul giro di oppioidi al centro del primo episodio di questa stagione.

Quando Gibbs ha finalmente coinvolto l’intero team dell’NCIS 18 nel giro di droga su cui stava indagando insieme a Fornell e Vance, il caso arriva ad una svolta. La squadra individua la mente dietro il cartello, Merriweather, e la caccia all’uomo finisce per rendere Bishop sua prigioniera.

Quanto Merriweather propone uno scambio di ostaggi, chiedendo al team di restituirgli il suo socio Vladimir in cambio della vita della Bishop, il criminale non sa che sta cercando un uomo già morto. Pur di catturarlo l’NCIS organizza ugualmente lo scambio, su una pista di atterraggio, con l’unico inconveniente di dover utilizzare McGee come esca. L’agente finge di essere Fornell per garantire il successo dell’operazione e catturare Merriweather, mentre Gibbs è appostato come un cecchino ad osservare la situazione da una torre di controllo del traffico aereo. Quando però diventa chiaro che Merriweather aveva già ribaltato la situazione e posizionato una bomba sull’aereo atteso in pista, le comunicazioni di McGee si rivelano essere interrotte. Non avendo altri modi per avvertirlo che sta andando incontro ad un attentato, Gibbs decide di sparare a McGee affinché non cada nella trappola. Alla fine il nemico viene catturato e Bishop salvata, ma McGee finisce ricoverato in gravi condizioni all’ospedale, con Gibbs al suo capezzale: riuscirà a salvarsi? E quali danni riporterà?

NCIS 18 è giunto così al quinto episodio mettendo molta carne al fuoco. La stagione debutterà in Italia ad aprile 2021, in prima visione assoluta su Rai2.