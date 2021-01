Made in Italy si avvicina già al finale della prima stagione mettendo ancora di più in crisi Irene, la bella protagonista interpretata da Greta Ferro, la neo attrice al suo debutto dopo un passato da modella. La fiction di Canale5 tornerà in onda anche la prossima settimana, sempre al mercoledì, con la penultima puntata ad un passo dal finale, cosa ne sarà di Irene, del suo lavoro e degli altri protagonisti di Made in Italy?

Le anticipazioni della puntata in onda il 27 gennaio prossimo, Irene ha sostenuto il suo esame da giornalista e adesso segue Rita a casa di Giorgio Armani che sta preparando la sua prima collezione a suo nome. Ed è proprio grazie a questo incontro che Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare per una copertina.

Durante una serata con gli amici della redazione conosce per caso l’affascinante Davide Frangi che la aiuterà a risolvere una situazione molto difficile. Rita deve incontrare il figlio Simone che si è messo nei guai con la polizia e così chiede ad Irene e Monica di andare a Roma per un’intervista a Valentino ma le cose non vanno come previsto.

Prima della penultima puntata di Made in Italy, però, i suoi personaggi torneranno in onda questa sera con Irene e Monica pronte a vivere sotto lo stesso tetto, con quest’ultima pronta a fare collezione di amanti mentre la prima prova a mettere insieme i pezzi della sua relazione con Luigi. Proprio il suo fidanzato si prepara ad una cena di fidanzamento a casa Mastrangelo ma Irene viene chiamata a partire per Sumirago presso la fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting, come finirà quindi la sua serata in famiglia? Le difficoltà non mancano e quando i Missoni la accoglieranno invitandola a rimanere lei di certo non potrà dire no.