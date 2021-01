Gli eventi legati all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, trentacinquesimo Presidente degli Stati Uniti, tornano a esercitare il loro fascino sui creativi di Hollywood. Secondo quanto riportato da Deadline, Spectrum Originals è al lavoro su una miniserie tv ispirata a Libra di Don De Lillo, tra i più amati romanzi di un autore capace di osservare il mondo da un peculiare punto di vista apocalittico. L’adattamento sarà affidato a Lauren Wilkinson (autrice dell’acclamato spy thriller American Spy) e prodotto da Playground e Touchy Feely Films di Paul Giamatti, già al timone della serie AMC Lodge 49.

Libra, pubblicato nel 1988, offre una ricostruzione fittizia degli eventi che nel 1963 hanno condotto all’uccisione di John Kennedy, sovrapponendovi un racconto altrettanto romanzato della vita del suo presunto assassino, Lee Harvey Oswald. Quello che il New York Times definisce il romanzo più ricco di De Lillo si sviluppa su più piani narrativi paralleli, e alterna la rielaborazione di eventi storici al racconto dei presunti complotti che avrebbero portato alla morte del presidente e condizionato la vita del paese.

Storia e finzione si mescolano nella ricostruzione degli avvenimenti più importanti nella vita di Oswald, dall’infanzia in costante movimento agli anni nei Marines, dalla fuga in Unione Sovietica al ritorno negli Stati Uniti e al coinvolgimento nei piani per l’uccisione di JFK a Dallas. La morte del presidente non è raccontata come l’imprevedibile esito del piano di un cane sciolto, ma come il frutto di una congiura ordita dalla CIA e dagli esuli cubani già responsabili dell’invasione della Baia dei Porci e del tentato rovesciamento di Fidel Castro.

Questa la sinossi di Libra, edito da Einaudi:

John e Jacqueline Kennedy sfilano in un corteo di automobili «dentro il fuoco del mezzogiorno» di Dallas. Tutto sembra cosí dolorosamente chiaro, tutto è «luce e cielo». E tra i riflessi e i luccichii di automobili, lenti fotografiche e acciaio di armi, sotto il sole sfolgorante si compie il sacrificio: Lee Harvey Oswald, bene in vista nella grande vetrata del Texas School Book Depository, spara contro il presidente Kennedy, bene in vista sul sedile della Lincoln scoperta. Carnefice e vittima uniti nel fulgore, nel lampo che cambierà il mondo.

Perché da quel 22 novembre 1963, per Don DeLillo, come per milioni di altre persone, l’America non è piú stata la stessa. Con una scrittura scabra e affilata, DeLillo penetra nei covi degli attentatori, nelle tenebre dell’inconscio degli ex agenti dell’Fbi e anche di Oswald, il loro burattino, il ragazzo dall’identità e dal passato incerti. Cosí viene alla luce tutto quello che sull’assassinio di Kennedy è stato detto e smentito, gridato e sussurrato, fino alla scena sacrificale di Dallas.

Libra è solo l’ultimo degli adattamenti televisivi dei romanzi di Don De Lillo. Dopo Cosmopolis di David Cronenberg e Body Art di Luca Guadagnino, si proseguirà con Rumore Bianco, che arriverà sugli schermi Netflix in un adattamento di Noah Baumbach con Adam Driver e Greta Gerwig.