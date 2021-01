CIC Media, la Frida Kahlo Corporation e il cantautore venezuelano Carlos Baute hanno annunciato di essere al lavoro su un progetto quantomai ambizioso: una serie drammatica sulla vita di Frida Kahlo che racconti quello che i libri non dicono. A occuparsi della sceneggiatura saranno Marilu Godinez e Joel Novoa, quest’ultimo coinvolto anche nella veste di regista.

La serie sull’artista messicana non sarà il semplice equivalente seriale di un biopic cinematografico, promettono, ma un’analisi approfondita del sottotesto di ciascuna sua opera, della ricchezza del Messico del XX secolo e della rivoluzione. Temi incredibilmente attuali in un’epoca senza precedenti come quella attuale.

Stiamo sviluppando e scrivendo la base della serie e ci aspettiamo di essere pronti a presentare il progetto completo nelle prossime settimane. Joel e Marilu stanno facendo un lavoro eccezionale, è il commento di Marlon Quintero di CIC riportato da Deadline. Lavorare con la Frida Kahlo Corporation è stato fenomenale, una sorta di battesimo morale per dedicarci a quella che possiamo chiamare l’unica e sola serie ufficiale su quest’artista leggendaria.

Cos’avrà di speciale questo progetto? La Frida Kahlo Corporation è sempre alla ricerca di persone di talento che sappiano esaltare la vita di un’icona come Frida Kahlo. In questo caso, il team scelto si è distinto per una grande professionalità, esperienza e soprattutto la sensibilità necessaria per approcciarsi a un progetto importante e trascendentale come [la vita di] Frida Kahlo, afferma Carlos Dorado della Frida Kahlo Corporation.

La serie tv sulla vita di Frida Kahlo si inserirà in un contesto più ampio, costellato di progetti creativi pensati per celebrare una figura senza eguali nella società messicana e nel mondo dell’arte e del femminismo internazionale. Per il momento, comunque, ogni contenuto inedito sarà destinato a questa prima produzione audiovisiva, che sarà presentata a febbraio e prodotta nella seconda metà del 2021.

Grazie a questo storico progetto, il sogno di tre singoli sta per diventare realtà per milioni di persone nel mondo. Sono molto entusiasta di creare musica e abiti per accompagnare la storia della grande Frida Kahlo, un personaggio di cui, ne sono certo, milioni di persone vorranno sapere di più, è l’entusiastico commento di Carlos Baute.

Questa nuove serie arriverà a vent’anni dall’uscita di Frida, il più recente film sulla pittrice, interpretata da Salma Hayek. La pellicola, ispirata alla biografia scritta da Hayden Herrera, ha raccolto sei nominaton agli Oscar.