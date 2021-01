Ci sono alcune indicazioni importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 20 gennaio, per quanto riguarda la possibilità di pulire il cloud per un device Huawei, almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di reperire nelle ultime ore tramite l’assistenza della divisione italiana. Avevo trattato l’argomento già a fine 2019 sul nostro magazine, ma stamane ritengo utile tornare sulla questione, grazie ad alcune dritte che potrebbero fare la differenza per il pubblico. Proviamo ad analizzarle più da vicino.

Come pulire il cloud di un Huawei a gennaio 2021 nel migliore dei modi

Provando a scendere in dettagli, è possibile risalire alle specifiche giuste su come pulire il cloud di un Huawei a gennaio 2021. Qualora doveste avere dubbi sulla strada corretta da seguire per liberare memoria nello spazio che vi è stato assegnato, sappiate che ci sono tante strade potenzialmente efficaci. Una sola, però, vi consentirà di raggiungere l’obiettivo che vi siete prefissati. L‘ha illustrata Huawei in un gruppo Facebook dedicato ad una cerchia ristretta di utenti:

“In merito alla tua domanda ti comunichiamo che puoi cancellare tutte le foto salvate sul cloud procedendo in questo modo: per prima cosa disattiva la sincronizzazione con la galleria dal tuo telefono. Vai su impostazioni > HUAWEI ID > Cloud > galleria > disattiva. Successivamente recati da PC sul sito cloud.huawei.com, clicca su gallery e potrai visionare e cancellare le foto presenti sul cloud. Essendo la sincronizzazione disattivata le foto rimarranno però sul dispositivo originale“.

Insomma, tra i tanti percorsi potenzialmente utili per il pubblico italiano, questo dovrebbe essere il migliore. Avete provato a seguire le istruzioni fornite oggi 20 gennaio per pulire al 100% il cloud Huawei? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da avere la situazione chiara in mente a 360 gradi.