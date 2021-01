La nebbia incombe sulla finalissima di SuperCoppa tra Juventus e Napoli. La scelta di Reggio nell’Emilia per assegnare la SuperCoppa è stata pessima. Il nebbione è di casa in questa stagione nella gaudente ed accogliente cittadina emiliana. Una nebbia fitta ed impenetrabile che ispira cantanti, cuochi e scrittori. Nebbia che induce all’osteria tra sorsi di Lambruso, assaggi di parmigiano reggiano , culatelli e bolliti imperiali.

Tutto meraviglioso ed affascinante ma poco compatibile con la SuperCoppa che stasera tenteranno di aggiudicarsi Pirlo con la Juventus Campione d’Italia e Gattuso con il Napoli che all’Olimpico sfilò la Coppa Italia dalle mani dei bianconeri. Sarebbe la prima volta che Juventus e Napoli incrociano i guantoni in questa stagione. Ma il destino nebbioso potrebbe determinare un ulteriore rinvio come quello imposto dal Covid-19 e dalla giustizia sportiva al match di campionato fissato ai principi di ottobre.

Il destino sembra accanirsi contro Juventus e Napoli , ma un altro spettro incombe sui due allenatori: Andrea Pirlo e Rino. Nascosto nel nebbione che ammanterà la SuperCoppa c’è anche mister Maurizio Sarri. Per ragioni diverse, il destino dei due allenatori , seppur per aspetti diversi, è collegato all’ex tecnico del Napoli ancora sotto contratto con la Juventus.

Le tre vittorie consecutive in una settimana, contro Udinese, Empoli e Fiorentina, hanno aumentato la distanza da Sarri di Rino Gattuso. Dopo le batoste contro Inter, Lazio, Torino e Spezia ( prima squadra a sbancare il Diego Armando Maradona) i tifosi più nostalgici avevano cominciato ad invocare il ritorno dell’amatissimo tecnico toscano.

La vittoria della SuperCoppa permetterebbe a Gattuso di scrollarsi di dosso il fantasma di Sarri. In tredici mesi di panchina azzurra, Gattuso alzerebbe il secondo trofeo spazzando via gli argomenti dei nostalgici : in tre anni, Sarri non ha vinto mai nulla!!! I trofei in bacheca metterebbero a tacere anche i belgiochisti che ancora rimpiangono il primato di passaggi e possesso palla dell’era sarriana.

Ben più complicata la situazione di Andrea Pirlo che in SuperCoppa si gioca un pezzo importante del suo futuro. Dopo nove anni di scudetti consecutivi, l’ultimo vinto da Sarri, ed altrettanti flop in Champions l’ex campione del mondo era stata ingaggiato per continuare a vincere in Italia e vincere in Europa. Le cose non sono andate per il verso giusto; la Juventus arranca in camponato ed ha subito una sonora punizione dall’Inter a San Siro. I tifosi e la società sono perplessi. E sono sempre più coloro che rimpiangono Sarri maledicendone l’esonero affrettato dopo l’eliminazione dalla Champions. Se la Juventus fallisse la SuperCoppa sarebbe anche un pessimo viatico per la Champions. Ed il fantasma nebbioso di Sarri potrebbe diventare ben più concreto