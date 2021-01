Sono stati annunciati gli ospiti di Fiorella Mannoia a La Musica Che Gira Intorno nella seconda puntata di venerdì 22 gennaio. Torna Giorgia e dalla prima puntata rivedremo anche Antonello Venditti ma molti altri ospiti si aggiungono ai primi due.

Fiorella Mannoia aveva già confermato la presenza di Zucchero, che calcherà con lei il palco nella seconda puntata del suo nuovo show televisivo.

Su Rai1 venerdì 22 gennaio 2021 anche il duo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, da qualche giorno in radio con il nuovo singolo in collaborazione, Pezzo Di Cuore.



Tra gli ospiti di Fiorella Mannoia a La Musica Che Gira Intorno anche Marco D’Amore e Alessio Boni, Massimo Ghini e Ornella Vanoni. Sul palco si alterneranno poi Vinicio Marchioni, Brunori Sas, Silvio Orlando e Tosca e ancora Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori e Riccardo Cocciante.

Fiorella Mannoia va in onda dal Teatro 1 di Cinecittà World a Roma per celebrare con i suoi ospiti il ruolo della musica, in quanto colonna sonora della nostra vita e per questo sempre presente e centrale nella nostra quotidianità.

Dopo il grande successo del primo appuntamento, una nuova serata all’insegna della musica e dei duetti inediti ci attende venerdì 22 gennaio, su Rai1 dalle ore 21.25.



Il titolo dello show La Musica Che Gira Intorno vuole essere un omaggio alla canzone di Ivano Fossati. Tuttavia l’artista non sarà presente nel programma fisicamente tra gli ospiti. La sua essenza vive nel nome del nuovo show che Fiorella Mannoia porta su Rai1 accogliendo sul palco esponenti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo.

Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero.