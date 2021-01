Come ormai accade ogni mercoledì, anche in data odierna gli sviluppatori di EA Sports sono andati a svelare a fan e curiosi la cosiddetta FIFA 21 TOTW, vale a dire la Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team, una della modalità più amate dall’ampia community fedele al calcio virtuale a marchio Electronic Arts.

In particolare, il nuovo il Team of the Week di FIFA 21 Ultimate Team riguarda la Settimana numero 17, per una selezione che in questo caso va a toccare anche alcune delle eccellenze che militano nel campionato italiano di Serie A – campionato che di recente, tra le altre cose, è andato a “contaminare” pure la Battaglia Reale del notissimo Fortnite. Stando a quanto si legge nel comunicato diramato dal colosso di Redwod City, per questa settimana la FIFA 21 TOTW si va ad arricchire con “il dominio fisico di Paul Pogba, il dribbling fulmineo di Wissam Ben Yedder, e la classe sopraffina di Lorenzo Insigne“. Non solo, nella scelta compiuta da EA per gli appassionati di FUT, troviamo oltre ad Insigne del Napoli – autore di una eccellente prestazione nel sonoro 6-0 rifilato alla Fiorentina -, pure Criscito del Genoa e Barella dell’Inter. A segure, tutti i nomi della FIFA 21 TOTW della Settimana 17.

FIFA 21 Ultimate Team, la Squadra della Settimana 17

Titolari

AS Monaco – Wissam Ben Yedder (87 OVR)

Eintracht Francoforte – Luka Jovic (83 OVR)

Straburgo – Ludovic Ajorque (84 OVR)

Napoli – Lorenzo Insigne (87 OVR)

Bayern Monaco – Thomas Muller (88 OVR)

AZ – Teun Koopmeiners (84 OVR)

Manchester United – Paul Pogba (88 OVR)

Genoa – Domencio Criscito (82 OVR)

Manchester City – John Stones (83 OVR)

West Ham – Angelo Ogbonna (84 OVR)

Metz – Alexandre Oukidja (81 OVR)

Sostituti

Leicester City – Youri Tuelemans (84)

Tottenham Hotspur – Taonguy Ndombele (83)

Inter – Nicola Barella (83)

PSV – Donyell Malen (82)

FSV Mainz 05 – Robin Zentner (81)

FC Nantes – Andrei Girotto (81)

KAS Eupen – Smail Prevljak (78)

Riserve

Santos Laguna – Carlos Acevedo (79)

John Regensburg – Jann George (76)

VVV-Venta – Georgios Giakoumakis (75)

Sunderland – Charlie Wyke (74)

Clermont – Mohamed Bayo (73)

Tutti i giocatori della Squadra della Settimana 17 di FIFA 21 Ultimate Team sono già disponibili nei pacchetti, nei quali rimarranno fino alle 18:59 di mercoledì 27 gennaio.