Le riprese della quarta stagione della serie sono appena terminate, con l’ultimo ciak lo scorso dicembre, ma quelle di Elite 5 stanno già per partire. A quanto pare non ci sarà soluzione di continuità tra le due nuove stagioni del teen drama/noir creato da Carlos Montero, lo showrunner de Il Caos Dopo di Te, e distribuito in tutto il mondo da Netflix.

Dopo il grande successo delle prime tre stagioni, lo streamer aveva rinnovato Elite per due nuovi capitoli in un colpo solo lo scorso anno. E anche la loro produzione risulta essere integrata, mantenendo una certa continuità nella realizzazione degli episodi in modo tale da sfruttare gli stessi set già allestiti e presumibilmente gran parte dello stesso cast della quarta stagione anche per Elite 5.

Questo potrebbe voler dire – salvo eventuali ritardi causati dalla pandemia da Covid-19 che ha imposto delle pause anche alle riprese della quarta stagione – che Elite 5 potrebbe terminare la post-produzione entro il 2021. Di conseguenza, quest’anno potrebbero arrivare ben due stagioni della serie spagnola su Netflix, a distanza di pochi mesi l’una dall’altra.

La produzione del quarto capitolo, dal cast in gran parte rinnovato rispetto alle precedenti, è terminata a dicembre 2020, dopo aver subito degli stop and go per alcuni casi di Coronavirus rilevati sul set: il debutto su Netflix non è ancora ufficiale ma dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, mentre in Spagna la casa di produzione Zeta Ficción TV starà girando gli episodi di Elite 5. Presumibilmente il primo ciak della quinta stagione dovrebbe essere battuto a metà febbraio 2021.

Il creatore della serie Carlos Montero ha auspicato che Elite abbia lunga vita trasformandosi nella Grey’s Anatomy di Netflix, ovvero che venga rinnovata dalla piattaforma per un gran numero di stagioni in modo da diventare una lunga serialità: la serie potrebbe infatti proseguire di volta in volta con un cast in parte nuovo, garantito dall’ambientazione scolastica (ogni tre anni i diplomandi del liceo Las Encinas potrebbero lasciare il posto a nuovi studenti).