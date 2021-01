Dove vedere la partita di Supercoppa italiana oggi 20 gennaio 2021? Il match avrà luogo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con fischio d’inizio previsto per le ore 21 (la direzione spetterà all’arbitro Paolo Valeri di Roma). Seguire l’incontro è molto semplice, in quanto la partita di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli verrà trasmessa in chiaro dalla Rai, più precisamente su Rai 1 (in HD al canale 501 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere la partita di Supercoppa italiana in streaming su RaiPlay, anche fuori casa scaricando l’applicazione sul vostro smartphone iPhone o Android (il download è gratuito, bisognerà solo portarlo a termine, lanciare l’app ed inviduare la fascia oraria ed il canale per seguire la diretta della partita in tempo reale, a condizione di contare su una buona connessione).

Per la Supercoppa italiana di oggi 20 gennaio 2021 si è anche parlato del rischio rinvio per il fitto banco di nebbia che si è abbattuto su Reggio Emilia. Per il momento la partita resta confermata, anche se, qualora la nebbia non si diradasse od addirittura aumentasse in serata (cosa possibile), la visuale in campo verrebbe di certo compromessa, sia per i telespettatori che per i giocatori stessi. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

Pirlo ritrova Cuadrado, che si è negativizzato proprio in queste ore. Il colombiano è stato regolarmente convocato per la trasferta al Mapei Stadium. Migliorano anche le condizioni di Andrea Petagna: la contusione al polpaccio rimediata domenica contro la Fiorentina sembra ormai essere stata superata dall’ex Spal. Sarà lui a guidare l’attacco partenopeo, supportato da Lozano, Zielinski e Insigne, con Mertens pronto a subentrare (il belga non è ancora al massimo). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.