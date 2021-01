Contro Alessandra Celentano anche il ballerino Nicolai Gorodiskii, che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione.

Nicolai era nella classe del programma lo scorso anno e ha avuto la possibilità di toccare con mano i metodi di insegnamento della maestra di danza classica, Alessandra Celentano. Si è schierato apertamente dal parte della maestra Lorella Cuccarini e della professionista Elena D’Amario, a supporto dei ballerini Rosa ed Alessandro.

“Brava Elena, brava Lorella. Celentano può darsi tutti capiranno che quello che ha fatto è bullismo e se la può denunciare pure!”, sono le parole di Nicolai sui social che denuncia addirittura azioni di bullismo da parte della docente di danza classica, colpevole di rimproverare gli allievi in sala prove.

“Deve sempre avere ragione, è una antipatica, spero vada via! Nella danza non è arrivata da nessuna parte pure quindi chi si crede di essere”, conclude Nicolai, in un messaggio che ha fatto il giro dei social, condiviso da tutti coloro che la Celentano e i suoi metodi discutibili d’insegnamento non li hanno mai tollerati.

Tutto è scaturito dalla lite in diretta su Canale 5 tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, intervenuta in difesa della ballerina professionista Elena D’Amario, che l’aveva sostituita in sala prove. La Cuccarini era infatti risultata positiva al Coronavirus ed è stata impossibilitata a raggiunge la scuola di Amici per un paio di settimane. Ha delegato Elena per seguire i suoi allievi che, una volta in sala prove con la Celentano, ha rischiato di essere mandata via dalla maestra di classico.

Ciò che è successo tra Elena D’Amario e la Celentano ve l’abbiamo raccontato qui e ha portato all’intervento della Cuccarini in diretta sabato scorso. La new entry tra i docenti ha poi scritto una lettera alla produzione chiedendo che la Celentano non segua Rosa e Alessandro.