Can Yaman a Sanremo 2021. Questa è la notizia del momento che riguarda l’attore turco, re di questo gossip di inizio anno. Il suo arrivo a Roma nei giorni scorsi non ha fatto discutere solo per via di quello che è successo fuori dal suo albergo e la relativa multa per assembramenti, ma anche per i suoi momenti un po’ intimi con Diletta Leotta. La giornalista è apparsa al suo fianco così, come un fulmine a ciel sereno, tant’è che in molti pensano che si tratti solo di business, ma se così non fosse?

Non tutti i fan sono d’accordo con questa possibile liason tant’è che il profilo social dei due è stato preso di mira da molti utenti tra offese e domande costringendo l’attore turco a sottolineare che si tratta di “affari suoi” in cui nessuno deve mettere il becco. I due continuano a stuzzicare tutti tra saluti in radio e piccoli indizi social, ma la notizia del momento è proprio che Can Yaman, scelto per il reboot di Sandokan insieme a Luca Argentero, sarà sul palco dell’Ariston come ospite di Amadeus.

Al momento non sappiamo ancora in quale veste e per quanto tempo, fatto sta che questo è sicuramente un prestigioso traguardo per l’attore turco che ha sempre amato l’Italia tanto da studiare in un liceo italiano da giovane.

Daydreamer torna in tv su Canale5

L’altra bella notizia per i fan è che il rumore fatto nei giorni scorsi, ha riportato DayDeamer in prima serata al giovedì, almeno per un’ultima volta. Al momento sembra che la serie turca andrà in onda domani, 21 gennaio, ma non giovedì 28. Naturalmente sappiamo anche che tutto cambia sempre in corsa e non ci rimane che attendere quale sarà poi la collocazione di DayDreamer per l’ultima parte di stagione magari sarà proprio nel pomeriggio di Canale5 al posto de Il Segreto.